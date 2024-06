Ristorante di carne a Brescia: ecco i migliori su TripAdvisor

Quali sono i migliori ristoranti di carne a Brescia, TripAdvisor ne ha fatto una lista mettendo al primo posto quelli che di fatto sembrano essere i migliori. Ecco qualche consiglio.

Dove mangiare a Brescia? E’ questa la domanda che ci si deve porre una volta arrivati in città, dopo avere fatto il giusto itinerario circa i luoghi storici e i monumenti da visitare, è sempre bene avere in mente quali sono i posti in cui fermarsi per un pit stop rigenerante.

Forse non tutti lo sanno, ma Brescia è rinomata per la sua produzione di Franciacorta, un vino di grande qualità che non può mai mancare non solo sulla tavola, ma anche nei locali, ancora meglio se unito al profumo e al sapore della carne, anche questo piatto davvero rinomato in cità.

Ma come fare per trovare quella giusta da mangiare? Un consiglio di non poco conto è quello che rilascia TripAdvisor, che di fatto ha stilato la classifica, la stessa da cui prendiamo spunto per i primi tre posti.

Nuovo Rustichello: situato a Gussago, si tratta di un locale a gestione familiare che ha visto la sua nascita nel 1972. E’ stato ricavato da una vecchia stalla poi ristrutturata, al suo interno ha uno stile caratteristico e una atmosfera calda e molto accogliente, tipica di quelle che sono le trattorie del paese. Per quello che concerne l’interno, sono adatti ad accogliere circa 50 persone diviso in salone, saletta privata, luogo perfetto per cene e pranzi o anche per piccoli ricevimenti.

Il prezzo va dai 22 fino ai 33 euro ed è possibile anche richiedere un menù completamente vegetariano per chi volesse o anche senza glutine.

Bier Stube da Mauro: la località è Sant’Eufemia della Fonte, il prezzo va dai 22 ai 54 euro, il locale è aperto anche il giorno di ferragosto. La specialità del luogo è quella delle fiorentine, costate, tagliate di manzo e cavallo, tartare nonche hamburger da 250g di macinato fresco. Per quello che ha a che fare con la qualità, sono tante le tipologie di manzo, tutte unite alla qualità ottima della birra. All’interno possono unirsi anche gruppi di 5 persone.

La Commedia delle Pentole: aperto a pranzo e a cena, oltre alla cena classica per chi volesse ci sta anche la possibilità di ordinare un menù senza glutine. La storia del locale comincia da un ritrovamento in soffitta da parte di alcuni quaderni di ricette, un modo perfetto che ha permesso ai proprietari di poter tornare indietro nel tempo e per la precisione a quelli che erano i sapori e gli odori di una volta che non sono mai passati di moda.

Da quelle pagine infatti sono venute fuori le vere tradizioni bresciane, ricche nella loro semplicità. Le stesse che hanno fatto grande il locale che ancora è metà di tantissimi ospiti ogni giorno.