Ristorante giapponese a Brescia: ecco i consigli

Avete mai mangiato in un ristorante giapponese a Brescia: i luoghi da cui prendere spunto sono davvero tanti. Ma quali sono i migliori? Ecco i consigli da seguire per non sbagliare.

Capoluogo della Lombardia, Brescia è il secondo comune più popoloso dopo Milano. Le origini risalgono a 3200 anni fa, all’interno della città è conservato un grande patrimonio artistico e architettonico grazie alla presenza di monumenti di epoca romana e longobarda, dichiarati Patrimonio dell’UNESCO. La città, tra le tante cose è anche conosciuta per la produzione del Franciacorta.

Oggi, però, ci concentriamo su un qualcosa di completamente diverso, ci è mai capitato di trovarvi in girò per la città e pensare dove mangiare a Brescia e ancora più nello specifico volere mangiare in un ristorante giapponese? Ebbene, la scelta quando si tratta di questo argomento non è cosi facile, specialmente se non si sa davvero dove andare.

Per questo motivo, di seguito, qualche piccolo suggerimento che potrebbe risolvere la giornata e anche il pranzo o la cena di tutti quanti.

Maison d’Or: ci troviamo a Brescia e per la precisione a via Solferino. E’ un ristorante orientale con piatti tipici giapponesi che al suo interno propone specialità orientali di alto livello. E’ composto da un ambiente elegante con la vista su una grande cucina, un modo perfetto per potere accontentare tutti gli ospiti che hanno la possibilità di vedere anche la cottura e la preparazione dei loro piatti.

I piatti poi sonno creativi, originali e con ingredienti freschi dai sapori davvero unici. Tra le pietanze che si possono gustare, anche sushi, sashimi per la parte giapponese e poi piatti thai e quelli tipici della tradizione cinese.

Yama Sushi Restaurant: sempre a Brescia e per la precisione a via Rieti troviamo il locale perfetto per qualsiasi occasione, sia per il pranzo che per la cena e anche per una pausa pranzo veloce o magari per il pranzo della Domenica. Uno staff a disposizione dei suoi ospiti che avranno la possibilità di scoprire un luogo elegante e raffinato, completamente rinnovato al suo interno.

Per quello che concerne il menù, sono tutti ricchi dei migliori piatti della cucina giapponese di altissimo livello, tutto quanto è realizzato con le materie prima a cui si unisce qualità e freschezza.

MYO Japanese Cookery è situato nel cuore di Brescia in via Tosio che poi altro non è che quella che si affaccia su Piazza Arnaldo. L’ambiente è organizzato in modo minimal, curato, con una atmosfera esclusiva che rende il luogo davvero accogliente. Ogni giorno è possibile trovare una proposta diversa e fresca con la base del pesce che si associa ai tradizionali piatti della cucina giapponese. Servizio ospitale e cibo di qualità.