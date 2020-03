Brescia, mancano ‘otto giorni al picco’?

L’opinione di Ottavio Di Stefano

Potrebbero mancare ancora 8 giorni al picco dei contagi. Ci sono molte opinioni diverse sul punto, quindi non bisogna allarmarsi, ma questo è il timore.

“Ci mancano otto giorni. I matematici ci dicono che siamo partiti otto giorni dopo la Cina con le misure restrittive e guardiamo, minuto per minuto, con apprensione, la curva dei nuovi casi. Ieri per la prima volta la curva si è piegata verso il basso, ma oggi si è di nuovo impennata. Prudenza, prudenza e un po’ di speranza” commenta Ottavio Di Stefano, Presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia sulla pagina Facebook.

“Proteggere i medici”

“Anche io ho paura. Per miei figli, per i miei cari, per le persone che amo. Per me. Dovrei cercare di tranquillizzare ma questa è la verità e la quotidianità di qualche giorno fa ci sembra, ora, bellissima. Approfittiamo di questa paura collettiva e trasformiamola in allerta, in attenzione, in cautele verso gli altri e noi stessi e stiamo a casa” commenta ancora.

E sul problema dei medici che si ammalano: “Dovremo accettare, in determinate, particolari e condivise condizioni, di avere una relazione non de visu con i pazienti. Rischiamo di diventare, se non adeguatamente protetti, noi stessi diffusori o super diffusori: dobbiamo abituarci a termini nuovi come triage e monitoraggio telefonico per individuare quei maledetti segni di allarme dell’andamento clinico di Covid 19. E, inoltre, razionalizzare l’accesso agli ambulatori, rinviando perfino alcuni controlli sui malati cronici”.