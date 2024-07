Giornata mondiale dell’Epatite: una chiamata all’azione

La Giornata Mondiale dell’Epatite, celebrata il 28 luglio, è un’occasione per sensibilizzare sul virus dell’Epatite B scoperto da Baruch Blumberg nel 1967 e per promuovere la lotta contro questa malattia. L’OMS ha stabilito l’obiettivo di eliminare l’epatite come minaccia per la salute pubblica entro il 2030, un impegno condiviso dai Paesi di tutto il mondo. Il tema di quest’anno, “It’s time for action” (È tempo di agire), sottolinea l’importanza di migliorare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle infezioni da virus dell’epatite B e C per salvare vite umane.

Le epatiti B e C rappresentano un problema globale, con quasi 8.000 nuove infezioni ogni giorno e oltre un milione di decessi attribuibili ad esse ogni anno. La diagnosi precoce è fondamentale per prevenire le complicanze della malattia epatica avanzata e interrompere la trasmissione del virus. In Italia, è possibile sottoporsi gratuitamente a uno screening per l’epatite C se si è nati tra il 1969 e il 1989, presso l’ASL di competenza.

L’Italia si impegna attivamente per raggiungere l’obiettivo dell’OMS di eliminare l’epatite entro il 2030. Tra le iniziative messe in atto vi è lo screening nazionale gratuito per l’infezione da HCV rivolto a cittadini nati tra il 1969 e il 1989, utenti dei Servizi per le Dipendenze e detenuti in carcere. Il Piano nazionale per la prevenzione 2020-2025 promuove l’attuazione dello screening per HBV e HCV come obiettivo strategico, con la promozione di protocolli gestionali specifici. Il Gruppo di Lavoro per la revisione del Piano nazionale per la lotta alle epatiti virali ha prodotto le Linee di indirizzo nazionali sui percorsi diagnostico-terapeutici per l’infezione da virus dell’epatite C, approvato dalla Conferenza Stato Regioni nel luglio 2022.

In conclusione, la Giornata Mondiale dell’Epatite è un’importante occasione per riflettere sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e del trattamento delle epatiti virali. L’impegno dell’Italia nel contrastare questa malattia e nel promuovere iniziative di screening e prevenzione è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di eliminare l’epatite come minaccia per la salute pubblica entro il 2030. È fondamentale sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute del fegato e sull’importanza di sottoporsi a controlli regolari per prevenire e combattere le epatiti virali.

