Motorola G Play, eccellente rapporto qualità/prezzo: ecco quanto costa

La serie G Play di Motorola continua a riscuotere un grande successo, permettendo all’azienda di ampliare la sua gamma di smartphone e raggiungere un pubblico più vasto. Il Motorola G Play 2024 è l’ultimo modello di questa serie ed è stato lanciato di recente negli Stati Uniti e in Canada. Tuttavia, è probabile che arrivi presto anche in Europa.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo smartphone è il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Nonostante il prezzo estremamente competitivo, il Motorola G Play 2024 offre specifiche tecniche degne di nota. Il dispositivo è alimentato da un processore Qualcomm 680, che rappresenta un notevole miglioramento rispetto al MediaTek Helio G37 presente nel modello precedente. Il costo di commercializzazione negli Stati Uniti è di soli 149,99 dollari, ovvero circa 140 euro.

Il display del Motorola G Play 2024 misura 6,5 pollici ed è di tipo HD+, con una risoluzione di 1600 x 720 pixel. È inoltre dotato di un refresh rate fino a 90 Hz, che garantisce un’esperienza visiva fluida e reattiva. Inoltre, la velocità di ricarica è stata migliorata da 10 a 15 watt, e la fotocamera principale è stata potenziata da 16 a 50 megapixel.

Dal punto di vista estetico, il Motorola G Play 2024 è disponibile solo nella colorazione Sapphire Blue. Rispetto al modello del 2023, il design delle fotocamere è stato ottimizzato per offrire una maggiore pulizia estetica, con l’eliminazione delle discusse fotocamere macro. Nonostante il prezzo accessibile, il dispositivo offre ancora alcune caratteristiche interessanti, come il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e un sistema audio stereo con tecnologia Dolby Atmos. Inoltre, è disponibile una versione con 4 GB di RAM espandibili fino a 6 GB con RAM Boost e 64 GB di memoria interna espandibile.

Sebbene il Motorola G Play 2024 non supporti la connettività 5G o il NFC, è comunque in grado di competere con altri smartphone Android presenti sul mercato. Il dispositivo viene fornito con il sistema operativo Android 13, che garantisce un’esperienza utente fluida e aggiornata.

Nonostante il lancio sia avvenuto solo in Nord America, è molto probabile che il Motorola G Play 2024 arrivi anche in Europa entro la prima metà del 2024. Il prezzo dovrebbe essere simile a quello praticato nel mercato nordamericano, permettendo a un pubblico più vasto di accedere a un dispositivo di qualità senza dover spendere una fortuna. In conclusione, il Motorola G Play 2024 rappresenta un’opzione interessante per coloro che cercano uno smartphone economico ma performante.

