Nuova funzione di Instagram: ecco cosa cambierà

Instagram ha recentemente annunciato un nuovo aggiornamento che si concentrerà sul sonno, un aspetto fondamentale per i giovani. L’app social introdurrà una nuova funzione chiamata “nighttimenudges”, che invierà notifiche agli adolescenti nel corso della serata/notte per incoraggiarli a spegnere lo schermo e riposare la mente adeguatamente.

Secondo quanto spiegato da Instagram, queste notifiche appariranno durante le ore notturne, probabilmente dopo le 22, quando i ragazzi trascorrono più di 10 minuti a guardare i Reel, i messaggi diretti o altre sezioni dell’app. Questo nuovo strumento si aggiunge alle opzioni già presenti come “Prenditi una pausa” e “Non disturbare”, che sono state introdotte per promuovere un utilizzo più controllato e consapevole della piattaforma.

L’obiettivo di Instagram è quello di incoraggiare gli adolescenti a utilizzare l’app in modo consapevole, tenendo conto della quantità e della qualità del tempo trascorso. La società è consapevole dell’importanza del sonno per i giovani e vuole fornire loro un promemoria visibile a tutto schermo nel caso in cui trascorrano più di 10 minuti sull’app durante le ore notturne. Questo promemoria verrà inviato automaticamente allo smartphone dell’utente, invitandolo a chiudere l’applicazione.

L’obiettivo principale di questa nuova funzione è educare gli adolescenti sull’importanza del riposo adeguato, soprattutto durante le ore notturne. I promemoria notturni saranno visibili solo agli account dei minori e serviranno a stimolarli a chiudere l’app nel caso in cui superino il limite di tempo stabilito sui Reel o nei messaggi diretti. Instagram vuole quindi rafforzare i suoi strumenti per controllare l’utilizzo dell’app da parte dei minori, che spesso dipendono troppo dallo smartphone e dai social media, soprattutto di notte.

A differenza delle opzioni già esistenti su Instagram, i promemoria notturni non potranno essere disattivati e compariranno automaticamente ogni volta che un minore supera il limite di tempo stabilito sull’app. Questa è un’importante aggiunta rispetto alla modalità “Non disturbare”, che consente agli utenti di disabilitare le notifiche. L’intento è quello di rendere questa nuova misura più efficace nel prevenire che i giovani rimangano svegli fino a tarda notte a guardare i Reel o a scrivere messaggi.

Tuttavia, resta da vedere se questa rigida misura sarà davvero in grado di impedire ai più piccoli di rimanere svegli durante la notte per utilizzare l’app. Nonostante l’aggiornamento, è possibile che alcuni adolescenti possano trovare modi alternativi per continuare a utilizzare Instagram anche dopo l’apparizione dei promemoria notturni.

In conclusione, Instagram sta cercando di promuovere un utilizzo più consapevole dell’app tra i giovani, soprattutto durante le ore notturne. Con l’introduzione dei promemoria notturni, l’azienda spera di fornire un ulteriore strumento per controllare l’esperienza d’utilizzo dei minori. Tuttavia, nonostante questa nuova misura, rimane da vedere se sarà davvero efficace nel limitare l’utilizzo eccessivo dell’app da parte dei giovani.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: Nuova funzione di Instagram: ecco cosa cambierà