Allerta pensione marzo 2024: ecco chi prenderà di più

Negli ultimi anni, il tema delle pensioni ha assunto una rilevanza sempre maggiore, poiché molte persone si trovano in difficoltà nell’ottenere un ritorno economico significativo e nel uscire dal mondo del lavoro in modo adeguato. Di conseguenza, le notizie sulle pensioni mese per mese sono diventate comuni. Nel mese di marzo 2024, ci sono state alcune novità significative nel mondo delle pensioni che potrebbero generare una vera e propria allerta.

Sebbene i principali cambiamenti annuali vengano solitamente comunicati alla fine dell’anno precedente con la legge di bilancio, ci sono altre novità che possono non essere immediatamente disponibili. Questo influisce sugli importi e sulle casistiche di coloro che riceveranno una pensione più elevata.

La pensione non è uniforme per tutti, poiché diversi fattori, come l’inflazione, influenzano l’importo che viene erogato. L’aumento delle pensioni del 5,4% a partire dal 1° gennaio 2024 è stato determinato dalla rivalutazione che tiene conto dei livelli di inflazione. Inoltre, le nuove aliquote IRPEF saranno applicate a partire dalla primavera, garantendo un ulteriore aumento entro la fine dell’anno.

Gli aumenti del 5,4% riguardano coloro che percepiscono una pensione lorda mensile inferiore a 2.271,76 euro. Tuttavia, le fasce più basse potrebbero riscontrare problemi dopo l’applicazione della rivalutazione IRRPEF, che ridurrà gli aumenti effettivi. Ad esempio, chi riceve 1000 euro potrebbe vedere un aumento di circa 50 euro, che però sarà ridotto di circa 15 euro a causa della rivalutazione.

Le pensioni legate all’assegno sociale sono aumentate a 534,41 euro, mentre quelle per l’accompagnamento ammontano a 531 euro e quelle per gli invalidi a 333,33 euro nel 2024. Queste variazioni hanno un impatto significativo sulle persone che dipendono dalle pensioni per il loro sostentamento.

Vincenzo Galletta

