CAP Afragola: ecco il codice di avviamento postale di Afragola – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico che identifica in modo univoco un determinato territorio per facilitare la consegna della corrispondenza. Ogni città o paese ha il proprio CAP, che aiuta i corrieri a individuare con precisione la zona di destinazione. In questo articolo, ci concentreremo sul CAP di Afragola, una città della città metropolitana di Napoli, in Campania. Afragola è un comune italiano con circa 65.000 abitanti, situato a nord-est di Napoli. Il suo CAP è 80021, composto da cinque cifre che identificano univocamente la zona per la consegna della posta. Grazie al CAP, i corrieri possono organizzare in modo efficiente le consegne e assicurarsi che la corrispondenza arrivi puntualmente ai destinatari.

Il CAP di Afragola è di fondamentale importanza per chiunque debba inviare o ricevere posta nella zona. Includere il CAP corretto su pacchi o lettere destinate ad Afragola è essenziale per garantire una consegna senza problemi. Il codice 80021 aiuta il servizio postale a identificare con precisione la destinazione e evitare eventuali errori di smistamento. Per le aziende che gestiscono un elevato volume di spedizioni nella zona, conoscere il CAP di Afragola è particolarmente utile. Inserendo il codice corretto sulle etichette di spedizione, si riducono al minimo i rischi di errori nella consegna e si assicura che i pacchi arrivino a destinazione nel minor tempo possibile.

Oltre alla sua funzione pratica, il CAP di Afragola contribuisce anche a definire l’identità della città. Ogni CAP è unico e rappresenta un territorio specifico, sottolineando le peculiarità e le caratteristiche di quella zona. Il CAP 80021 è diventato parte integrante dell’identità di Afragola, associandosi alla sua geografia e alla sua comunità. Introdotta nel sistema postale italiano per razionalizzare le operazioni di consegna della posta e migliorare l’efficienza del servizio, questo codice permette ai corrieri di identificare con precisione la zona di destinazione e organizzare le spedizioni in modo ottimale.

Quando si invia della posta ad Afragola, è essenziale prestare attenzione al CAP per evitare possibili ritardi nella consegna. Inserendo il codice corretto sulla busta o sull’etichetta di spedizione, si facilita il lavoro dei corrieri e si garantisce una consegna rapida ed efficiente. Ricordare il CAP 80021 è fondamentale per assicurarsi che la corrispondenza arrivi a destinazione senza intoppi. Il CAP di Afragola è un punto di riferimento importante per chiunque abbia a che fare con la posta nella zona, garantendo una spedizione senza problemi e una consegna puntuale.

In conclusione, il CAP di Afragola è un elemento essenziale per la corretta gestione della corrispondenza nella zona. Con il codice 80021, i corrieri possono identificare con precisione la destinazione della posta e organizzare le spedizioni in modo ottimale. Utilizzare correttamente il CAP di Afragola è fondamentale per garantire una consegna rapida, efficiente e senza problemi, mantenendo elevati standard di qualità nel servizio postale. Il codice di avviamento postale 80021 è la chiave per una gestione ottimale della corrispondenza nella città di Afragola.

