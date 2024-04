CAP Arzano: ecco il codice di avviamento postale di Arzano – Il Dunque

Arzano è un comune italiano situato nella regione Campania, nella città metropolitana di Napoli. Il suo codice di avviamento postale, conosciuto anche come CAP, è 80022. Questo articolo approfondirà la storia, le caratteristiche e le informazioni utili su Arzano e il suo CAP.

**Storia di Arzano**

Arzano ha una storia antica che risale all’epoca romana, con le prime tracce di insediamenti umani risalenti all’età del bronzo. Durante la dominazione romana, il territorio di Arzano iniziò a svilupparsi e diventare un importante centro abitato. Nel corso dei secoli, Arzano ha subito diverse dominazioni e ha vissuto momenti di prosperità e declino, fino a diventare un comune autonomo nel XIX secolo.

**Caratteristiche di Arzano**

Arzano è situato nella parte nord-occidentale della città metropolitana di Napoli, vicino al capoluogo. Il comune si estende su una superficie di circa 5 chilometri quadrati e conta circa 30.000 abitanti. Caratterizzato da un paesaggio collinare, Arzano offre numerose aree verdi e parchi pubblici per godere della natura e praticare attività all’aperto.

**Economia e attività commerciali**

L’economia di Arzano è variegata e dinamica, con agricoltura, artigianato e commercio tra le principali attività presenti. Il comune ospita numerosi negozi, botteghe e piccole imprese che contribuiscono alla vivacità dell’economia locale. Arzano è anche sede di diverse aziende e industrie operanti nei settori dell’edilizia, dell’automotive e della produzione di beni di consumo.

**Servizi e infrastrutture**

Arzano dispone di una buona rete di infrastrutture e servizi pubblici, tra cui scuole, centri sportivi, biblioteche, uffici postali e stazioni di polizia. Questi servizi garantiscono un elevato livello di qualità della vita per i cittadini. Il comune è ben collegato con il resto della città metropolitana di Napoli e con le principali città della regione attraverso strade, autostrade e trasporti pubblici.

**Il CAP di Arzano**

Il codice di avviamento postale di Arzano, 80022, è un identificatore numerico utilizzato dalle poste italiane per instradare le spedizioni postali verso la destinazione corretta in modo rapido ed efficiente. Grazie al CAP, le poste garantiscono tempi di consegna precisi per lettere e pacchi.

**Curiosità su Arzano**

Arzano è ricco di storia, tradizioni e curiosità, con attrazioni come il Castello Medievale che domina il centro storico del comune. La gastronomia locale offre piatti tipici della cucina campana come pizza, pasta e dolci tradizionali. La vivace vita culturale di Arzano è animata da eventi e spettacoli che intrattengono residenti e visitatori durante tutto l’anno.

**Conclusioni**

In conclusione, Arzano è un comune affascinante e vivace che offre un mix di storia, bellezze naturali e attività commerciali. Con il suo CAP 80022, è facilmente accessibile e ben collegato con il resto del territorio nazionale. Arzano è una scelta ideale per una vacanza autentica e accogliente alla scoperta delle bellezze della Campania.

