CAP Assago: ecco il codice di avviamento postale di Assago – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico utilizzato dalle poste italiane per identificare le diverse località e facilitare la consegna della corrispondenza. Ogni città, paese o frazione ha il proprio CAP, che viene aggiunto all’indirizzo per garantire una consegna rapida ed efficiente. In questo articolo, ci concentreremo sul CAP di Assago, un comune situato nella provincia di Milano.

Assago è una località molto nota nella regione Lombardia, situata a pochi chilometri dal capoluogo milanese. È famosa per il suo quartiere fieristico e per il celebre palazzetto dello sport, e viene frequentata sia per motivi lavorativi che per motivi di svago. Il CAP di Assago è 20090, un codice che identifica in modo univoco la località agli occhi del servizio postale.

Il CAP di Assago, come quello di tutte le altre località italiane, è composto da cinque cifre. Le prime due cifre indicano la provincia di riferimento, mentre le tre cifre successive identificano la località in modo specifico. Nel caso di Assago, le prime due cifre 20 indicano la provincia di Milano, mentre le tre cifre successive 090 identificano il comune di Assago.

Grazie al CAP, la corrispondenza destinata ad Assago viene smistata in modo rapido ed efficiente, garantendo una consegna puntuale. È fondamentale indicare correttamente il CAP insieme all’indirizzo completo del destinatario quando si invia una lettera, un pacco o una raccomandata ad Assago. In questo modo si evitano ritardi nella consegna e si contribuisce a mantenere alto il livello di efficienza del servizio postale.

Il CAP di Assago non è utilizzato solo per la corrispondenza tradizionale, ma anche per la spedizione di pacchi e merci tramite corriere espresso. Le aziende di trasporto si affidano al CAP per identificare in modo univoco la località di destinazione e garantire una consegna veloce e precisa. Indicare correttamente il CAP insieme all’indirizzo del destinatario è essenziale per evitare errori di smistamento e ritardi nella consegna.

Oltre all’aspetto pratico legato alla consegna della corrispondenza, il CAP di Assago ha anche un’importanza amministrativa e statistica. Grazie a questo codice, le istituzioni possono raccogliere dati dettagliati sulle spedizioni in entrata e in uscita da Assago, monitorare i flussi postali e analizzare le abitudini di spedizione della popolazione. Queste informazioni sono utili per pianificare e ottimizzare i servizi postali e logistici.

Il CAP di Assago è dunque un elemento essenziale per garantire una corretta e puntuale consegna della corrispondenza e delle merci. Indicarlo correttamente su ogni spedizione è un gesto di responsabilità e rispetto verso il servizio postale e verso il destinatario. Anche nell’era digitale, il servizio postale rimane fondamentale, e il CAP è uno strumento indispensabile per mantenerne l’efficienza.

In conclusione, il CAP di Assago, con il suo codice numerico 20090, identifica in modo univoco il comune milanese agli occhi del servizio postale. Grazie a questo codice, la corrispondenza destinata ad Assago viene consegnata in modo rapido ed efficiente, contribuendo a mantenere alto il livello di qualità dei servizi postali italiani. Indicare correttamente il CAP su ogni spedizione è un gesto di responsabilità e rispetto verso il servizio postale e verso il destinatario, garantendo una consegna senza ritardi né inconvenienti.

