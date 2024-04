CAP Bassano del Grappa: ecco il codice di avviamento postale di Bassano del Grappa – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico che identifica in modo univoco una località per facilitare la consegna della posta. Ogni città, paese o frazione ha il suo CAP, che è utilizzato dai corrieri per indirizzare correttamente le spedizioni. In questo contesto, vogliamo concentrarci sul CAP di Bassano del Grappa, una città situata nella provincia di Vicenza, nel cuore del Veneto. Bassano del Grappa è famosa per il suo ponte degli Alpini che attraversa il fiume Brenta e è una meta turistica molto apprezzata per la sua bellezza e la sua ricca storia di tradizioni. Oltre alle sue attrattive turistiche, Bassano del Grappa ha un CAP ben definito che identifica in modo univoco la città: il 36061. Questo codice postale composto da cinque cifre è essenziale per indirizzare correttamente la posta verso la città veneta, garantendo una consegna precisa e puntuale.

L’utilizzo del CAP corretto è fondamentale per assicurare la corretta consegna della posta. Inviare una lettera, un pacco o un documento a Bassano del Grappa richiede l’inserimento del CAP 36061 sull’indirizzo per evitare smarrimenti o ritardi nella spedizione. Questo piccolo gesto è cruciale per garantire che la corrispondenza arrivi a destinazione nel minor tempo possibile. Il CAP di Bassano del Grappa, come tutti i codici postali italiani, è stato creato per semplificare e accelerare il processo di smistamento della posta. Grazie a questo codice, i corrieri possono identificare immediatamente la località di destinazione e instradare la spedizione verso l’ufficio postale competente per la consegna. Inserendo il CAP corretto sull’indirizzo, si contribuisce a rendere più efficiente il servizio postale, riducendo al minimo i rischi di errori nella consegna della corrispondenza.

Oltre a facilitare la consegna della posta, il CAP di Bassano del Grappa è importante anche per la compilazione di moduli o documenti che richiedono l’indicazione del codice postale. Inserendo il CAP 36061, si evitano possibili errori o incomprensioni nella compilazione dei dati, garantendo la completezza e la correttezza delle informazioni. Il CAP è una delle informazioni fondamentali di un indirizzo e va sempre indicato in modo preciso e accurato. Per i residenti di Bassano del Grappa, conoscere il proprio CAP non è solo essenziale per ricevere correttamente la posta, ma anche per comunicare in modo chiaro e preciso il proprio indirizzo. Fornire l’indirizzo completo, compreso il CAP 36061, è fondamentale per evitare malintesi o errori nella consegna della corrispondenza, garantendo che i messaggi arrivino a destinazione in modo puntuale.

Il CAP di Bassano del Grappa è stato assegnato in base alla suddivisione territoriale del paese, identificando l’intera città e le sue zone circostanti. Ogni località ha il proprio CAP, che può variare anche all’interno dello stesso comune a seconda delle frazioni o dei quartieri. In definitiva, il CAP 36061 è un elemento chiave per garantire la corretta consegna della posta a Bassano del Grappa. Utilizzarlo correttamente è essenziale per evitare errori e ritardi nella consegna della corrispondenza, contribuendo a rendere più efficiente il servizio postale e assicurando che i messaggi raggiungano la loro destinazione nel più breve tempo possibile. Conoscere e utilizzare il proprio CAP è un gesto semplice ma fondamentale per contribuire a un servizio postale efficiente e per garantire che la corrispondenza sia consegnata correttamente.

