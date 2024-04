CAP Biassono: ecco il codice di avviamento postale di Biassono – Il Dunque

Biassono è un comune situato nella provincia di Monza e della Brianza, nella regione Lombardia, con una popolazione di circa 9.000 abitanti. Questa località, immersa nel verde della Brianza, è conosciuta per la sua tranquillità e accoglienza. Tra le informazioni utili su Biassono, vi è il suo codice di avviamento postale, noto come CAP.

Il CAP di Biassono è 20853, composto da cinque cifre che identificano in modo univoco l’area geografica del comune. Questo codice è fondamentale per la corretta spedizione di corrispondenza e pacchi verso Biassono, facilitando l’indirizzamento preciso degli invii postali. Non solo la corrispondenza tradizionale, ma anche i servizi di corrieri espresso utilizzano il CAP di Biassono per individuare con facilità la destinazione dell’invio e consegnarlo in modo rapido ed efficiente.

Oltre all’utilizzo per la corrispondenza fisica, il CAP di Biassono è impiegato anche per l’identificazione degli indirizzi in ambito informatico, durante la compilazione di moduli online o la registrazione su siti web. Questo codice numerico rappresenta un punto di riferimento per l’identificazione e la geolocalizzazione di Biassono sul territorio nazionale, consentendo di individuare con precisione la sua posizione sulla mappa e calcolare le distanze con altre località circostanti.

Per trovare il CAP di Biassono è possibile consultare diversi strumenti online, come siti web specializzati o servizi di ricerca postale. Altrimenti, è possibile rivolgersi direttamente all’ufficio postale più vicino o consultare la rubrica telefonica. È essenziale avere l’indirizzo completo di Biassono a disposizione per trovare facilmente il relativo codice di avviamento postale.

Il CAP di Biassono è parte integrante dell’identità del comune e svolge un ruolo fondamentale nella gestione della corrispondenza e degli invii postali. Garantisce la consegna puntuale e sicura di lettere, pacchi e documenti a destinazione, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le persone. In conclusione, conoscere il CAP di Biassono è essenziale per spedire corrispondenza in modo rapido ed efficiente, evitando errori e ritardi nella consegna.

In sintesi, il CAP di Biassono è un codice di avviamento postale fondamentale per identificare il comune all’interno del sistema postale italiano. Assicura la consegna puntuale e sicura degli invii e contribuisce a facilitare la comunicazione tra le persone. Pertanto, se hai bisogno di inviare qualcosa a Biassono, assicurati di conoscere il suo CAP per garantire una spedizione senza intoppi.

