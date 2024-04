CAP Busto Arsizio: ecco il codice di avviamento postale di Busto Arsizio – Il Dunque

Il codice di avviamento postale (CAP) di Busto Arsizio è un codice composto da cinque cifre che identifica in modo univoco la località per la spedizione della corrispondenza. Questo CAP, che è 21052 per Busto Arsizio, è fondamentale per garantire la corretta consegna della posta e dei pacchi destinati alla città e alle sue frazioni. Grazie a questo codice, le poste italiane possono indirizzare in modo preciso la corrispondenza e evitare errori di smistamento e ritardi nella consegna.

Situata in provincia di Varese, in Lombardia, Busto Arsizio è una città di oltre 80.000 abitanti con una posizione strategica vicino a Milano e all’aeroporto di Malpensa. Questa collocazione la rende un importante centro industriale e commerciale, con numerose aziende manifatturiere e di servizi che contribuiscono alla crescita economica e sociale della città. La presenza di queste attività ha reso essenziale l’utilizzo corretto del CAP per garantire che la corrispondenza venga consegnata in modo efficiente.

Per sfruttare al meglio il CAP di Busto Arsizio, è importante inserirlo in modo chiaro e leggibile sull’indirizzo della corrispondenza. Il codice di avviamento postale deve essere scritto sulla stessa riga del nome della località, preferibilmente in stampatello, per facilitare il lavoro dei postini e ridurre le possibilità di errori nella consegna della posta. È anche utile conoscere le frazioni e le zone limitrofe di Busto Arsizio, come Borsano, Fagnano Olona, Sacconago, Castellanza e Olgiate Olona, ognuna delle quali ha un proprio CAP da utilizzare per la spedizione della posta.

Per ottenere ulteriori informazioni sul CAP di Busto Arsizio e sulle frazioni del territorio comunale, è possibile consultare il sito web delle poste italiane o recarsi direttamente presso l’ufficio postale più vicino. Qui è possibile ricevere assistenza per compilare correttamente l’indirizzo della corrispondenza e assicurarsi che la posta venga consegnata nel modo più rapido ed efficiente possibile. Il corretto utilizzo del CAP è essenziale per garantire che la posta arrivi a destinazione senza intoppi.

In conclusione, il CAP di Busto Arsizio è un elemento fondamentale per la corretta consegna della posta nella città e nelle sue frazioni. Conoscere e utilizzare correttamente questo codice di avviamento postale è fondamentale per evitare errori di smistamento e ritardi nella consegna della corrispondenza, garantendo che la posta arrivi a destinazione nel minor tempo possibile. Grazie al CAP di Busto Arsizio, è possibile semplificare il lavoro degli addetti alle consegne postali e assicurarsi che la propria corrispondenza venga recapitata correttamente e tempestivamente.

