CAP Castellanza: ecco il codice di avviamento postale di Castellanza – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un sistema numerico utilizzato per identificare in modo univoco le diverse località al fine di facilitare la corretta consegna della posta. Ogni città e paese in Italia ha il proprio CAP composto da cinque cifre. Ad esempio, Castellanza, un comune in provincia di Varese, ha il codice di avviamento postale 21053.

Con una popolazione di circa 15.000 abitanti, Castellanza si trova nella pianura lombarda, vicino al confine con la Svizzera. La città è nota per la sua economia prevalentemente industriale e commerciale, con numerose attività produttive e commerciali che la rendono un importante centro economico nella provincia di Varese.

Il CAP 21053 di Castellanza è essenziale per garantire la corretta consegna della posta nella città, evitando ritardi e smarrimenti. Grazie a questo codice, i recapiti postali vengono indirizzati in modo preciso e puntuale, assicurando ai cittadini di ricevere la corrispondenza nel minor tempo possibile.

Oltre alla sua funzione pratica, il CAP di Castellanza è anche un elemento identificativo della città, che ne sottolinea l’appartenenza e la specificità. Questo codice permette di identificare Castellanza in modo univoco, sia a livello nazionale che internazionale, facilitando le comunicazioni e lo scambio di corrispondenza con altre località.

Il CAP 21053 di Castellanza non è solo utilizzato per la posta ordinaria, ma anche per l’invio di pacchi e corrispondenza più voluminosa. Grazie a questo codice, i corrieri e i servizi postali possono individuare rapidamente e in modo preciso l’indirizzo di destinazione, garantendo una consegna efficiente e affidabile.

Oltre alla sua funzione pratica, il CAP di Castellanza ha anche un valore simbolico e identitario per i suoi abitanti. Il codice 21053 rappresenta la città e la sua comunità, sottolineando la sua unicità e appartenenza a un territorio specifico. Grazie al CAP, Castellanza è riconosciuta e identificata come una realtà ben definita e distinta, con le proprie caratteristiche e peculiarità.

Il CAP di Castellanza è parte integrante della vita quotidiana degli abitanti, utilizzato regolarmente per inviare e ricevere corrispondenza. Grazie a questo codice, la posta e i pacchi giungono a destinazione in modo rapido e preciso, garantendo una comunicazione efficiente e veloce tra le persone. Il CAP 21053 di Castellanza è un elemento fondamentale per la vita della città, facilitando le relazioni e le attività quotidiane.

In conclusione, il Codice di Avviamento Postale di Castellanza, 21053, è un elemento essenziale per la città e i suoi abitanti. Grazie a questo codice, la consegna della posta avviene in modo efficiente e puntuale, assicurando una comunicazione rapida e precisa tra le persone. Il CAP di Castellanza rappresenta un simbolo dell’identità e specificità della città, sottolineando l’appartenenza e l’unicità del luogo.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Castellanza: ecco il codice di avviamento postale di Castellanza – Il Dunque