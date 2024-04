CAP Cattolica: ecco il codice di avviamento postale di Cattolica – Il Dunque

Cattolica, una rinomata località balneare situata sulla costa adriatica della regione Emilia-Romagna, è nota per le sue spiagge dorate, le acque cristalline e l’atmosfera rilassata che la contraddistingue. Se hai intenzione di spedire della corrispondenza a Cattolica, è essenziale conoscere il suo codice di avviamento postale, comunemente noto come CAP. In questo articolo, ti forniremo tutte le informazioni necessarie per identificare correttamente il CAP di Cattolica e assicurarti che la tua posta arrivi a destinazione senza intoppi.

Il codice di avviamento postale di Cattolica è 47841, composto da cinque cifre che identificano in modo univoco la località di destinazione della corrispondenza. Quando prepari una lettera o un pacco da inviare a Cattolica, assicurati di includere il CAP corretto sulla busta o sull’etichetta di spedizione per garantire una consegna tempestiva della tua spedizione.

Oltre al CAP, è fondamentale inserire anche l’indirizzo completo del destinatario quando spedisci della corrispondenza a Cattolica. Assicurati di includere il nome della via, il numero civico, il nome del destinatario e eventuali informazioni aggiuntive che possano aiutare il corriere a consegnare correttamente la tua spedizione. Queste informazioni dettagliate sulla busta o sull’etichetta di spedizione sono cruciali per evitare ritardi nella consegna della tua posta.

Se devi spedire della corrispondenza a Cattolica dall’estero, è importante includere anche il codice del paese (IT per l’Italia) prima del CAP e dell’indirizzo del destinatario. Questo passo aiuterà il servizio postale internazionale a instradare correttamente la tua spedizione e a garantire una consegna senza intoppi. Assicurati di includere tutte le informazioni necessarie sulla busta o sull’etichetta di spedizione per agevolare il servizio postale nell’individuare la destinazione corretta.

Oltre alla corrispondenza tradizionale, il CAP di Cattolica può essere utilizzato anche per spedire pacchi e merci tramite corrieri privati o servizi di spedizione. Assicurati di inserire il CAP corretto sull’etichetta di spedizione e di seguire le istruzioni del corriere per garantire una consegna sicura e puntuale della tua spedizione. Con il CAP e tutte le informazioni necessarie chiaramente indicate sul pacco, puoi essere certo che il tuo invio arriverà a destinazione senza intoppi.

Se hai bisogno di trovare il CAP di Cattolica, puoi facilmente verificarlo tramite un motore di ricerca online o visitando il sito web ufficiale del servizio postale italiano. Digitando il nome della località e il codice postale nella barra di ricerca, potrai trovare rapidamente il CAP corretto di Cattolica e utilizzarlo per spedire la tua corrispondenza. Verifica sempre l’accuratezza del CAP prima di inviare la tua posta per evitare possibili ritardi nella consegna.

In conclusione, il CAP di Cattolica è 47841 e identifica univocamente la località per la spedizione della corrispondenza. Assicurati di includere il CAP corretto, insieme all’indirizzo completo del destinatario, quando spedisci della corrispondenza a Cattolica per garantire una consegna tempestiva e senza problemi. Utilizza il CAP anche per spedire pacchi e merci tramite corrieri privati o servizi di spedizione, seguendo attentamente le istruzioni del corriere per una consegna sicura. Con tutte queste informazioni a disposizione, sarai pronto a inviare la tua posta a Cattolica in modo efficace ed efficiente.

