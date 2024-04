CAP Collegno: ecco il codice di avviamento postale di Collegno – Il Dunque

Il codice di avviamento postale (CAP) di Collegno, situato nella città metropolitana di Torino, è il 10093. Questo codice numerico è fondamentale per indirizzare correttamente la posta destinata a questa località e garantire una consegna tempestiva ed efficiente. Ogni comune ha il proprio CAP univoco che identifica in modo preciso l’area geografica a cui è destinata la corrispondenza.

Per conoscere il CAP di Collegno è possibile consultare il sito web ufficiale delle Poste Italiane, dove è disponibile un elenco completo dei CAP di tutte le località italiane. In alternativa, è possibile ottenere informazioni presso l’ufficio postale più vicino o contattare il servizio clienti delle Poste Italiane. Conoscere il CAP corretto è essenziale per evitare errori di indirizzamento e garantire che la propria corrispondenza arrivi a destinazione nel modo più rapido e accurato possibile.

Oltre a conoscere il CAP di Collegno, è importante seguire le corrette modalità per scrivere un indirizzo postale completo e preciso. Un indirizzo corretto deve includere il nome del destinatario, il nome della via e il numero civico, il CAP e la località di destinazione. Inserire correttamente il CAP di Collegno nella propria corrispondenza è fondamentale per assicurare una consegna senza ritardi e errori di smistamento.

Il CAP 10093 di Collegno identifica in modo univoco l’area geografica di questa città, facilitando il corretto indirizzamento della posta destinata a questa località. Grazie a questo codice, i servizi postali e di spedizione possono smistare in modo efficiente la corrispondenza e garantire la consegna tempestiva degli invii. Conoscere il CAP di Collegno è quindi fondamentale per chiunque debba inviare della posta a questa città o ricevere corrispondenza da essa.

In conclusione, il CAP di Collegno, essendo il 10093, rappresenta un elemento essenziale per garantire la corretta consegna della posta destinata a questa città. Conoscere e inserire correttamente questo codice negli indirizzi è fondamentale per evitare errori di smistamento e assicurare una consegna rapida e precisa della corrispondenza. Grazie al CAP di Collegno, è possibile garantire un servizio postale efficiente e affidabile per tutti coloro che hanno bisogno di inviare posta a questa località.

