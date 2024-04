CAP Concorezzo: ecco il codice di avviamento postale di Concorezzo – Il Dunque

Il codice di avviamento postale, conosciuto anche come CAP, è un codice numerico che identifica in modo univoco ogni località italiana per agevolare la spedizione della posta. Tra le varie località del nostro paese, oggi ci concentriamo su Concorezzo, un piccolo comune della provincia di Monza e della Brianza. Il CAP di Concorezzo, 20863, permette di distinguere in modo preciso questa località.

Concorezzo si trova nella pianura padana, a breve distanza da Monza. La sua posizione strategica, vicina a Milano e alla Brianza, lo rende un luogo molto ambito per chi cerca tranquillità e comodità. Concorezzo vanta una storia millenaria, risalente all’epoca romana, e il suo territorio è ricco di testimonianze archeologiche e storiche che lo rendono un luogo di notevole interesse culturale.

Il CAP di Concorezzo, composto da cinque cifre, è un importante strumento per facilitare la spedizione della posta verso questa località. Grazie al CAP, i corrieri possono individuare rapidamente e con precisione il luogo di destinazione della corrispondenza, garantendo una consegna più efficiente e puntuale. Inoltre, il CAP è essenziale per l’organizzazione delle attività postali e per la gestione delle raccomandate e dei pacchi.

Per trovare il CAP di Concorezzo, è sufficiente consultare un elenco di codici postali disponibile online o presso gli uffici postali. Una volta individuato il CAP corretto, è importante utilizzarlo in modo accurato sulla corrispondenza da spedire a Concorezzo, per assicurare una consegna rapida ed efficiente. Un CAP errato potrebbe causare ritardi nella consegna della posta, quindi è fondamentale prestare attenzione e verificare sempre la correttezza del codice inserito.

