CAP Crotone: ecco il codice di avviamento postale di Crotone – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale, noto come CAP, è un codice numerico che identifica in modo univoco una località italiana per agevolare la spedizione della posta. Crotone, una delle città più importanti della Calabria, ha il CAP 88900, che rappresenta un punto di riferimento essenziale per l’invio e la ricezione della corrispondenza nella città.

Il CAP è stato introdotto in Italia nel 1967 con l’obiettivo di ottimizzare il sistema di smistamento della posta. Prima di allora, le località italiane venivano identificate solo dal nome, causando spesso errori nella consegna. Grazie al CAP, ogni località è stata associata a un codice numerico che consente di individuarla in modo rapido ed efficiente.

Il CAP di Crotone, come quello di tutte le altre città italiane, è composto da cinque cifre da inserire dopo il nome della località e il codice di provincia. Il CAP completo di Crotone sarà quindi 88900 Crotone (KR), con KR che rappresenta il codice della provincia di Crotone.

Per trovare il CAP di Crotone e di qualsiasi altra località italiana, è possibile consultare vari strumenti online forniti dalle Poste Italiane. Sul sito ufficiale è disponibile un motore di ricerca che consente di trovare il codice di avviamento postale inserendo il nome del comune o il CAP parziale. In alternativa, si possono consultare guide cartacee distribuite dagli uffici postali o chiedere informazioni direttamente agli addetti in filiale.

Il CAP non è utilizzato solo in Italia, ma anche in molti altri Paesi del mondo per facilitare lo smistamento della posta. È importante conoscere il CAP della località di destinazione sia in Italia che all’estero per evitare ritardi e errori nella consegna. Nell’Unione Europea, è possibile utilizzare il formato internazionale per indicare il CAP insieme al nome della località e al codice del Paese.

Il CAP di Crotone, 88900, è un numero che identifica univocamente la città calabrese. Le prime due cifre (88) indicano la provincia di Crotone, mentre le ultime tre (900) identificano la città stessa. In questo modo, il CAP diventa un codice unico che distingue Crotone da altre località con lo stesso nome in Italia.

In conclusione, il Codice di Avviamento Postale è essenziale per il corretto smistamento della posta in Italia e all’estero. Il CAP di Crotone, 88900, garantisce la corretta consegna della corrispondenza nella città calabrese. Conoscere il CAP corretto della località di destinazione è vitale per evitare errori e ritardi nella spedizione della posta, contribuendo a rendere il servizio postale più efficiente e veloce.

