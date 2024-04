CAP Ercolano: ecco il codice di avviamento postale di Ercolano – Il Dunque

Se stai cercando il codice di avviamento postale di Ercolano per inviare della posta o un pacco, sei nel posto giusto. In questo articolo ti forniremo tutte le informazioni necessarie sul CAP di Ercolano, in modo da poter spedire la tua corrispondenza in modo corretto e sicuro.

Ercolano è una città situata nella provincia di Napoli, in Campania, e il suo codice di avviamento postale, o CAP, è 80056. Questo codice è essenziale per identificare la località e facilitare la distribuzione della posta. Conoscere il CAP di Ercolano ti aiuterà a evitare errori nella spedizione della corrispondenza e garantire che arrivi a destinazione nel minor tempo possibile.

Il CAP di Ercolano è composto da cinque cifre, con le prime due che indicano il codice della provincia di Napoli e le ultime tre che identificano la specifica località di Ercolano. È importante utilizzare il CAP corretto per assicurare una consegna accurata della posta e evitare ritardi o smarrimenti.

Per trovare il CAP di Ercolano, puoi consultare diversi strumenti online come il sito ufficiale delle Poste Italiane o servizi di geolocalizzazione. In alternativa, puoi contattare direttamente l’ufficio postale più vicino o il servizio clienti delle Poste Italiane. Conoscere il CAP di Ercolano non è importante solo per la spedizione della posta, ma anche per compilare correttamente documenti e moduli che richiedono questa informazione.

Una volta individuato il CAP di Ercolano, assicurati di inserirlo correttamente nell’indirizzo di spedizione. Scrivi il CAP in modo chiaro e leggibile, preferibilmente in stampatello, per evitare errori di interpretazione. Includere il CAP corretto sulla busta o sul pacco accelera la consegna e previene inconvenienti durante il processo di distribuzione della posta.

Oltre a conoscere il CAP di Ercolano, è essenziale seguire le regole di base per compilare un indirizzo postale corretto. Assicurati di scrivere chiaramente e completamente il nome del destinatario, il nome della via e il numero civico, insieme al CAP e alla località di Ercolano. Se necessario, aggiungi informazioni aggiuntive come il nome del condominio o del palazzo.

Quando spedisci della posta, assicurati di affrancare correttamente la busta o il pacco con il francobollo adeguato. Consulta le tariffe postali attuali e seleziona il francobollo più adatto in base al peso e alle dimensioni della spedizione. Un’affrancatura corretta è fondamentale per garantire la consegna della posta e evitare che la spedizione venga respinta o restituita al mittente.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni sul CAP di Ercolano o su qualsiasi altra questione relativa alla posta, contatta il servizio clienti delle Poste Italiane o recati presso un ufficio postale. Il personale delle Poste sarà disponibile ad aiutarti e rispondere a tutte le tue domande in modo chiaro e completo.

In conclusione, conoscere il CAP di Ercolano è fondamentale per garantire una corretta consegna della posta e evitare inconvenienti durante il processo di distribuzione. Assicurati di inserire correttamente il CAP nell’indirizzo di spedizione, di affrancare adeguatamente la tua spedizione e di compilare in modo accurato tutti i dati necessari. Con queste semplici precauzioni, potrai spedire la tua corrispondenza in modo sicuro e veloce, senza rischiare errori o ritardi.

