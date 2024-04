CAP Giugliano: ecco il codice di avviamento postale di Giugliano – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico essenziale per identificare in modo univoco una determinata località e facilitare la spedizione della corrispondenza. Nel caso di Giugliano, città nella provincia di Napoli, il relativo CAP è 80014. Questo codice garantisce la corretta consegna delle lettere e dei pacchi destinati a Giugliano, evitando errori e ritardi.

Giugliano, con i suoi circa 120.000 abitanti, si trova nella parte nord-orientale della provincia di Napoli ed è celebre per i suoi numerosi siti archeologici e la sua ricca tradizione storica. Meta ambita dai turisti e dai residenti della Campania, Giugliano è identificata in modo preciso dal CAP 80014, permettendo una consegna puntuale della corrispondenza.

Il CAP 80014 di Giugliano non è solo utilizzato per la posta ordinaria, ma anche per la gestione delle spedizioni di pacchi e corrispondenza urgente. Questo codice consente ai corrieri di individuare rapidamente l’indirizzo di destinazione e garantire consegne efficienti e tempestive. È inoltre richiesto per la compilazione di moduli e documenti che necessitano dell’indicazione precisa della località di Giugliano.

È fondamentale tenere presente che il CAP di Giugliano, come gli altri codici di avviamento postale, è univoco e non può essere alterato. Ogni abitante, azienda o ente che desideri ricevere corrispondenza a Giugliano deve inserire correttamente il CAP 80014 per evitare smarrimenti o ritardi nella consegna. Errori nella compilazione dell’indirizzo potrebbero causare disagi e complicazioni nella ricezione della corrispondenza.

Per conoscere il CAP di Giugliano e di altre località italiane, è possibile consultare il sito ufficiale delle Poste Italiane o servizi online specializzati. È anche possibile contattare direttamente l’ufficio postale di Giugliano per informazioni dettagliate sul CAP e su eventuali aggiornamenti. Utilizzare il CAP corretto è essenziale per garantire una consegna efficiente e affidabile della corrispondenza.

Oltre alla sua funzione pratica, il CAP 80014 di Giugliano rappresenta un simbolo di identità e appartenenza per gli abitanti della città. Utilizzando questo codice nelle proprie comunicazioni, gli abitanti di Giugliano manifestano il legame con la propria comunità e contribuiscono a preservare la tradizione postale italiana.

In conclusione, il CAP 80014 di Giugliano è cruciale per assicurare la corretta consegna della corrispondenza nella città campana. Grazie a questo codice, è possibile identificare in modo univoco la località di destinazione e garantire una consegna rapida e accurata della posta e dei pacchi. È essenziale conoscere e utilizzare correttamente il CAP di Giugliano per evitare errori e assicurare un servizio postale efficiente e affidabile per tutti gli abitanti della città.

