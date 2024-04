CAP Grosseto: ecco il codice di avviamento postale di Grosseto – Il Dunque

Il CAP di Grosseto, acronimo di Codice di Avviamento Postale, è un codice numerico che identifica in modo univoco la città all’interno del sistema postale italiano. Grosseto è una città situata in Toscana, famosa per la sua storia, i paesaggi mozzafiato e la vivace cultura. Con una popolazione di circa 82.000 abitanti, Grosseto è il capoluogo della provincia omonima, situata tra il mare Tirreno e le colline dell’entroterra.

Il CAP di Grosseto è 58100 e consiste in cinque cifre che permettono di indirizzare correttamente la posta e i pacchi verso la città. Conoscere il CAP di Grosseto è essenziale per evitare errori di spedizione e garantire che la corrispondenza arrivi a destinazione in modo puntuale. Per spedire correttamente la posta a Grosseto, è importante includere l’indirizzo completo del destinatario, comprensivo del CAP, e posizionare il codice dopo il nome della città e la sigla della provincia.

Il CAP 58100 di Grosseto è valido non solo per la città, ma anche per tutte le località limitrofe e i comuni della provincia. Questo rende il codice postale di Grosseto un punto di riferimento essenziale per chiunque debba inviare corrispondenza nella zona. Oltre alla sua funzione pratica, il CAP di Grosseto ha anche un significato simbolico e culturale, rappresentando l’identità e il patrimonio storico della città.

Per i residenti di Grosseto, il CAP 58100 è un elemento quotidiano che identifica la propria città e ne sottolinea l’appartenenza alla comunità locale. Per i visitatori e i turisti, il CAP di Grosseto è un simbolo della bellezza e dell’autenticità della città, che conserva gelosamente le sue tradizioni e il suo patrimonio culturale. In questo modo, il CAP di Grosseto funge da ponte tra il passato e il presente, tra la storia e la modernità di questa affascinante città toscana.

In conclusione, il CAP Grosseto è un codice di avviamento postale fondamentale per identificare in modo univoco la città e la provincia all’interno del sistema postale italiano. Conoscere il CAP di Grosseto è essenziale per garantire che la posta e i pacchi arrivino correttamente a destinazione. Il CAP 58100 non è solo un punto di riferimento pratico, ma anche un simbolo dell’identità e del patrimonio culturale di Grosseto, una città ricca di storia, bellezza e autenticità.

