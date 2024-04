CAP Lissone: ecco il codice di avviamento postale di Lissone – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale, noto come CAP, è un codice numerico utilizzato dalle poste per identificare in modo univoco un’area geografica all’interno di una località. Ogni comune italiano ha il proprio CAP, assegnato in base alla suddivisione territoriale stabilita dalle poste. Nel caso di Lissone, città della provincia di Monza e Brianza, il CAP è 20851.

Lissone è un comune situato nella regione Lombardia, a pochi chilometri a nord di Milano, con una popolazione di circa 45.000 abitanti. La città è nota per la sua vivacità e la forte tradizione nel settore industriale del mobile e dell’arredamento. La presenza di numerose aziende e di un polo fieristico contribuisce alla vitalità economica e sociale del territorio.

Il CAP 20851 identifica in modo preciso l’area geografica di Lissone e delle sue frazioni. Composto da cinque cifre, il CAP viene utilizzato insieme al nome della località e alla sigla della provincia per identificare univocamente l’indirizzo di destinazione. Grazie a questo codice, le poste possono instradare la corrispondenza in modo rapido ed efficiente, garantendo una consegna puntuale e sicura.

La città di Lissone è ben servita dal punto di vista postale, con diverse filiali delle poste sul territorio. Ogni ufficio postale è dotato di una macchina per la lettura automatica dei CAP, che velocizza il processo di smistamento della posta. Inoltre, i servizi online offerti dalle poste consentono di conoscere il CAP di Lissone e di altre località italiane in pochi clic, semplificando la compilazione degli indirizzi.

Il CAP di Lissone è uno strumento fondamentale per garantire una consegna senza intoppi della corrispondenza nella città. Indicarlo correttamente sulla busta o sul pacco è essenziale per evitare errori e ritardi nella spedizione. Lissone, con il suo CAP 20851, è facilmente raggiungibile da qualsiasi parte d’Italia e del mondo, assicurando una comunicazione efficiente e veloce.

Grazie al CAP 20851, Lissone si mantiene connessa con il resto del mondo, facilitando i rapporti tra i suoi abitanti e le altre località italiane e internazionali. Questo codice rappresenta uno strumento di identificazione e localizzazione geografica che semplifica e velocizza i processi di spedizione e consegna della posta. La città si affida al suo CAP per garantire una consegna rapida e sicura della corrispondenza.

In conclusione, il CAP di Lissone, 20851, è un punto di riferimento fondamentale per chiunque debba inviare o ricevere corrispondenza nella città. Grazie a questo codice, è possibile assicurare una consegna puntuale e sicura della posta, contribuendo a mantenere viva la comunicazione tra Lissone e il resto del mondo. La città si basa sul suo CAP per facilitare i rapporti con le altre località e per garantire un servizio postale affidabile e efficiente.

