CAP Maddaloni: ecco il codice di avviamento postale di Maddaloni – Il Dunque

Il codice di avviamento postale, noto anche come CAP, è un insieme di cinque cifre che serve a identificare in modo univoco una specifica località, facilitando così la corretta consegna della posta. Questo codice è utilizzato dalle poste italiane per smistare in modo efficiente le varie spedizioni in arrivo. Un esempio di CAP ben noto in Italia è quello di Maddaloni, una città situata nella provincia di Caserta, in Campania, il cui codice è 81024. Questo codice permette alle poste di instradare correttamente la posta destinata a questa località, evitando così errori di consegna.

Maddaloni è una città con circa 40.000 abitanti, situata nella piana del Volturno, che vanta una storia antica e un ricco patrimonio artistico e culturale. Numerosi monumenti e chiese testimoniano la tradizione e l’importanza storica di questa città. Il CAP di Maddaloni non serve solo per la consegna della posta, ma è anche utilizzato per identificare indirizzi su documenti ufficiali e per la compilazione di moduli e pratiche burocratiche. Conoscere il CAP della propria località è quindi fondamentale per evitare errori nella spedizione della corrispondenza e garantire una corretta consegna dei documenti.

Il CAP di Maddaloni segue lo stesso schema di tutti i CAP italiani, composto da cinque cifre di cui le prime due indicano la provincia di appartenenza. Nel caso di Maddaloni, le prime due cifre, 81, identificano la provincia di Caserta, mentre le restanti tre cifre, 024, identificano in modo univoco la città di Maddaloni all’interno della provincia. Questo codice è essenziale anche per gli acquisti online, poiché molti siti di e-commerce richiedono l’inserimento del CAP per la corretta spedizione della merce.

Conoscere il CAP di Maddaloni può risultare utile anche per chi intende inviare regali o pacchi a familiari o amici che risiedono in questa città. Memorizzare e utilizzare correttamente il CAP di Maddaloni in ogni occasione in cui si debba indicare l’indirizzo della città è importante per evitare ritardi o smarrimenti nella consegna della corrispondenza. In conclusione, il CAP di Maddaloni, grazie al suo codice numerico univoco, permette di identificare in modo preciso questa località e garantire una corretta consegna della posta e dei pacchi destinati a essa.

In sintesi, il codice di avviamento postale di Maddaloni è un elemento cruciale per la corretta gestione della corrispondenza destinata a questa città. Conoscere e utilizzare correttamente questo codice è fondamentale per evitare errori di spedizione e garantire una consegna efficiente dei documenti e dei pacchi.

