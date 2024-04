CAP Monopoli: ecco il codice di avviamento postale di Monopoli – Il Dunque

Monopoli è una città incantevole situata nella regione della Puglia, famosa per le sue spiagge dorate, il mare cristallino e il centro storico ricco di storia e tradizione. Tuttavia, per chiunque debba inviare corrispondenza a Monopoli, è fondamentale conoscere il codice di avviamento postale della città, che assicura una corretta consegna dei pacchi e delle lettere.

Il codice di avviamento postale di Monopoli è 70043 e rappresenta in maniera univoca la città all’interno del sistema postale italiano. Questo codice, composto da cinque cifre, è essenziale per instradare correttamente la posta verso il suo destinatario. Conoscere il CAP di Monopoli è fondamentale per evitare eventuali disagi o smarrimenti durante la spedizione della corrispondenza.

Quando si è pronti ad inviare una lettera o un pacco a Monopoli, è importante assicurarsi di includere il codice di avviamento postale corretto nell’indirizzo. Ad esempio, se si sta inviando una lettera a un amico che risiede nel centro storico, è opportuno specificare l’indirizzo completo come “Via Garibaldi, 10 – 70043 Monopoli (BA)”. In questo modo, la posta verrà indirizzata correttamente e giungerà a destinazione senza intoppi.

Oltre alla conoscenza del codice postale di Monopoli, è utile sapere che la città è divisa in diverse zone postali, ognuna delle quali ha il proprio prefisso numerico. Ad esempio, il centro storico di Monopoli ha il prefisso 70043, mentre le zone periferiche potrebbero avere prefissi differenti. Pertanto, se si conosce il prefisso della zona del destinatario, è consigliabile includerlo nell’indirizzo per agevolare ulteriormente la consegna della corrispondenza.

È importante sottolineare che il codice di avviamento postale non è l’unico elemento essenziale da inserire nell’indirizzo. È fondamentale fornire un indirizzo completo e dettagliato, comprensivo del nome del destinatario, nome della via, numero civico, eventuali dettagli aggiuntivi come scala o interno, CAP e città. Questo garantisce una consegna precisa e riduce il rischio di smarrimenti o errori nella consegna della corrispondenza.

Nel caso in cui si debba inviare una lettera o un pacco a Monopoli e non si conosca il codice di avviamento postale della città, è possibile reperirlo facilmente online sul sito ufficiale delle Poste Italiane o consultando banche dati postali. In alternativa, è possibile contattare il servizio clienti delle Poste Italiane per ricevere assistenza nella ricerca del CAP corretto di Monopoli.

Infine, è fondamentale verificare attentamente l’indirizzo e il codice di avviamento postale prima di spedire qualsiasi tipo di corrispondenza, al fine di evitare errori e garantire una consegna rapida e precisa. Conoscere il CAP di Monopoli è un dettaglio importante che può fare la differenza nella corretta consegna della posta, pertanto è consigliabile prestare attenzione a questo aspetto.

In conclusione, il codice di avviamento postale di Monopoli è 70043 e identifica in maniera univoca la città all’interno del sistema postale italiano. Conoscere questo codice è essenziale per garantire una corretta consegna della corrispondenza e evitare ritardi o smarrimenti. Ricordarsi sempre di inserire il CAP corretto nell’indirizzo e verificare attentamente tutti i dettagli prima di spedire qualsiasi tipo di corrispondenza a Monopoli.

