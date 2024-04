CAP Scafati: ecco il codice di avviamento postale di Scafati – Il Dunque

Scafati è una cittadina campana situata nella provincia di Salerno, con una popolazione di circa 50.000 abitanti. Uno degli elementi distintivi di ogni località è il suo codice di avviamento postale, noto anche come CAP. Nel caso di Scafati, il suo CAP è 84018, fondamentale per garantire la corretta consegna della posta. Questo codice univoco aiuta i corrieri postali a smistare la corrispondenza in modo efficiente e veloce, riducendo al minimo i rischi di smarrimenti o ritardi.

Il sistema postale italiano si basa su un’organizzazione ben strutturata che fa largo uso dei codici di avviamento postale. Grazie a questi codici, come il 84018 di Scafati, è possibile identificare con precisione la destinazione di qualsiasi spedizione, sia essa di natura personale o commerciale. Questo garantisce una consegna tempestiva della posta, essenziale soprattutto per le aziende che inviano regolarmente merci o documenti a Scafati.

Chiunque invii corrispondenza a Scafati deve assicurarsi di conoscere e utilizzare correttamente il CAP della località. Inserendo il codice 84018 sull’indirizzo del destinatario, si evitano errori di indirizzamento che potrebbero causare disagi e ritardi nella consegna. Questo è particolarmente importante per chi effettua acquisti online e desidera ricevere i propri ordini direttamente a casa, garantendo una spedizione senza intoppi.

Anche le istituzioni pubbliche e gli enti che inviano comunicazioni ufficiali a Scafati devono fare affidamento sul CAP 84018 per garantire una consegna corretta e tempestiva della corrispondenza. Questo è cruciale soprattutto per le comunicazioni urgenti o di natura amministrativa, che richiedono tempi di consegna rapidi e precisi. Il codice postale di Scafati fa parte di un sistema più ampio di codici di avviamento postale che coprono l’intero territorio italiano, semplificando il lavoro dei corrieri postali e assicurando una corretta consegna della posta.

In conclusione, il CAP di Scafati è un elemento essenziale per garantire il corretto smistamento della posta nella cittadina. Con il codice 84018, è possibile identificare in modo univoco la destinazione di qualsiasi spedizione e assicurarsi che la corrispondenza venga consegnata nel modo corretto e tempestivo. Conoscere e utilizzare correttamente il CAP di Scafati è fondamentale per chiunque invii corrispondenza alla località, sia essa di natura personale o commerciale.

