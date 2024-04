CAP Villasanta: ecco il codice di avviamento postale di Villasanta – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un sistema di codifica postale utilizzato in Italia per agevolare la consegna della posta. Ogni località italiana possiede un CAP specifico, che consente di identificare in modo univoco una determinata zona. Nel caso di Villasanta, piccolo comune della provincia di Monza e Brianza, il CAP assegnato è 20852.

Villasanta è un comune situato in Lombardia, nella regione settentrionale dell’Italia. Con una popolazione di circa 7.000 abitanti, rappresenta un piccolo centro ricco di storia e tradizioni. Caratterizzato da una natura incontaminata, con ampi spazi verdi e aree boschive, il territorio di Villasanta si configura come un luogo ideale per coloro che amano la tranquillità e la vita all’aria aperta.

Il CAP di Villasanta, composto da cinque cifre, svolge la funzione di identificare in modo univoco la zona del comune all’interno del sistema postale italiano. Grazie a questo codice, i servizi postali possono gestire in modo più efficiente la distribuzione della corrispondenza e garantire una consegna rapida ed efficace ai destinatari.

Villasanta gode di un’ottima connessione con le principali città della Lombardia, grazie alla sua posizione strategica. Questo consente di raggiungere facilmente Milano, Monza e altri centri di interesse, rendendo Villasanta un luogo ideale per chi desidera vivere in una zona tranquilla, ma ben collegata con le principali infrastrutture.

Il CAP di Villasanta non è solo utilizzato per la consegna della posta, ma anche per l’identificazione di un indirizzo specifico all’interno del comune. Ogni via e piazza di Villasanta ha il proprio CAP, che facilita l’individuazione precisa della posizione di un edificio o di una abitazione all’interno del territorio comunale, riducendo gli errori di consegna e assicurando una corretta distribuzione della posta.

Villasanta si distingue per la sua vivace vita sociale e culturale, con numerosi eventi e manifestazioni che animano le strade del paese durante tutto l’anno. Grazie al suo tessuto associativo e alla presenza di numerose attività commerciali, Villasanta rappresenta un luogo dinamico e accogliente, ideale per trascorrere piacevoli momenti in compagnia.

Il CAP di Villasanta, parte integrante del sistema postale italiano, gioca un ruolo fondamentale nella corretta consegna della posta e dei pacchi. Grazie a questo codice, i corrieri possono individuare con facilità l’indirizzo del destinatario e garantire una spedizione rapida e puntuale. Il CAP 20852 è ampiamente riconosciuto dai servizi postali e rappresenta un punto di riferimento per la gestione delle spedizioni.

Villasanta offre numerosi servizi alla sua cittadinanza, dalla presenza di scuole e strutture sanitarie, alle attività commerciali e ai parchi pubblici. Il CAP 20852 funge da filo conduttore che collega tutti questi servizi, consentendo una corretta organizzazione e gestione del territorio comunale, garantendo un ambiente confortevole e sereno per i suoi abitanti.

In conclusione, il CAP di Villasanta, 20852, assume un ruolo essenziale nella corretta consegna della posta all’interno del comune. Questo codice univoco facilita la distribuzione della corrispondenza e garantisce una consegna tempestiva ai destinatari, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei residenti e dei visitatori di Villasanta grazie a un servizio postale più preciso ed organizzato.

