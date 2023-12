Giustizia? Siamo tranquilli, e sul rinnovo di Mou…

Prima del calcio d’inizio della partita tra Roma e Fiorentina, il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la giustizia sportiva e il futuro dell’allenatore José Mourinho.

Pinto ha iniziato parlando dell’importanza della partita contro la Fiorentina e delle aspettative della squadra: “Saremo soddisfatti se dopo la partita avremo i tre punti. È presto per fare bilanci: sappiamo che in una stagione con 38 partite ci sono cicli più o meno positivi e oggi abbiamo una sfida importante con una grande squadra, con un grande allenatore e grandi calciatori. Negli ultimi anni è sempre stata una partita interessante e lo sarà anche oggi”.

Successivamente, il direttore sportivo ha affrontato il tema della giustizia sportiva, dichiarando: “La giustizia sportiva per me è in buone mani, il procuratore non guarda in faccia nessuno e pensa solo al meglio del calcio. Noi siamo andati lì e abbiamo avuto un confronto importante in cui abbiamo dimostrato che in questa stagione stiamo avendo un atteggiamento giusto. Il Mister molte volte ha parlato bene degli arbitri e solo un fraintendimento ha causato questo, perché non voleva offendere nessuno. L’allenatore e la società siamo uniti per rispettare tutti questi, specie gli arbitri”.

Infine, è stato toccato il delicato argomento del futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma. Pinto ha risposto con ironia alla domanda, affermando: “Sono felice che hai fatto questa domanda, perché sono scaramantico e mi fate sempre questa domanda. L’avete fatta anche ieri a Mourinho e ora pensiamo a vincere la partita”.

Le parole di Tiago Pinto mostrano la fiducia e la tranquillità che la Roma ha nei confronti della giustizia sportiva. Il direttore sportivo crede che il procuratore agisca nel migliore interesse del calcio e che la squadra stia avendo un atteggiamento corretto in questa stagione. Inoltre, Pinto sottolinea l’importanza di rispettare gli arbitri, nonostante l’episodio di un fraintendimento che ha causato tensioni.

Riguardo al futuro di José Mourinho, Pinto si è mostrato scherzoso, ma ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulla partita in corso anziché sulle voci di mercato. È evidente che la società crede nel lavoro dell’allenatore portoghese e che al momento non ci siano dubbi sul suo rinnovo contrattuale.

In conclusione, le parole di Tiago Pinto prima della partita contro la Fiorentina mostrano la fiducia e la serenità della Roma nei confronti della giustizia sportiva e del futuro dell’allenatore José Mourinho. La squadra è concentrata sull’obiettivo di ottenere i tre punti e dimostrare il proprio valore in campo. Ora non resta che attendere lo svolgimento della partita e vedere se le parole di Pinto saranno confermate dai fatti.