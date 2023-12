Lookman, cannoniere della Serie A (secondo solo a Lautaro). I numeri senza rigori

L’attaccante dell’Atalanta, Ademola Lookman, si sta facendo notare in Serie A come uno dei cannonieri più prolifici del campionato. Escludendo i calci di rigore, Lookman si posiziona al secondo posto nella classifica dei marcatori, superato solo da Lautaro Martinez.

La presenza di Lookman nell’attacco dell’Atalanta è fondamentale per la squadra bergamasca. Il giovane attaccante si è dimostrato un trascinatore e attualmente è il miglior rappresentante della qualità offensiva della squadra nerazzurra.

Nonostante occupi la quinta posizione nella classifica dei cannonieri, se si escludono i calci di rigore, Lookman si piazza addirittura molto più in alto. Infatti, con i suoi 6 gol segnati senza l’ausilio dei penalty, si posiziona al secondo posto dietro solo a Lautaro Martinez, che guida la classifica con 14 gol.

La capacità di Lookman di segnare senza l’ausilio dei calci di rigore è un segnale della sua abilità nel gioco aperto. Questo dimostra la sua capacità di creare e concludere occasioni da gol in situazioni di gioco normale, senza dipendere dai rigori.

La media gol di Lookman può ancora migliorare, poiché si tratta di un giocatore giovane e in continua crescita. La sua abilità nel finalizzare le azioni potrebbe ancora affinarsi e migliorare con il passare delle partite.

Ademola Lookman si è dimostrato un elemento chiave dell’attacco dell’Atalanta, fornendo gol e assist importanti per la squadra. La sua velocità, tecnica e visione di gioco gli consentono di creare occasioni da gol sia per sé stesso che per i compagni di squadra.

L’Atalanta può contare su Lookman come un’arma importante nel reparto offensivo. La sua presenza offre una minaccia costante per le difese avversarie e contribuisce a creare spazi per gli altri attaccanti della squadra.

La capacità di Lookman di segnare senza l’ausilio dei rigori dimostra la sua efficienza e la sua importanza per l’Atalanta. Nonostante la giovane età, il giocatore si è già imposto come uno dei migliori attaccanti del campionato italiano.

La sua presenza e la sua influenza sul gioco dell’Atalanta sono evidenti, e il suo contributo si riflette nei risultati positivi ottenuti dalla squadra. Lookman è uno dei protagonisti della stagione nerazzurra e il suo apporto sarà fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

In conclusione, Ademola Lookman si sta facendo notare come uno dei cannonieri più prolifici della Serie A. Escludendo i calci di rigore, si posiziona al secondo posto nella classifica dei marcatori, dimostrando la sua abilità nel segnare in situazioni di gioco aperto. La sua giovane età e la sua crescita costante suggeriscono che le sue prestazioni potrebbero ancora migliorare nel corso della stagione. La sua presenza nell’attacco dell’Atalanta è fondamentale per la squadra, che può contare su di lui come una minaccia costante per le difese avversarie. Lookman si è già imposto come uno dei migliori attaccanti del campionato italiano e il suo contributo sarà determinante per il successo dell’Atalanta.