età, canzone, fidanzato, genitori, malattia, Instagram, incinta

Emma Marrone è una delle cantanti più riconoscibili e di successo del panorama musicale italiano. La cantante si esibirà a Sanremo 2024, come confermato da Amadeus, coordinatore e presentatore della quinta edizione consecutiva della famosa kermesse sanremese. Emma è considerata una delle favorite per la vittoria finale con il brano “Apnea”, dopo aver già trionfato a Sanremo nel 2012 con il popolare brano “Non è l’inferno”.

Emmanuela Marrone, conosciuta semplicemente come Emma, è nata a Firenze il 25 maggio 1984. Ha origini salentine e i suoi genitori, Maria Marchese e Rosario Marrone, dopo aver vissuto i primi anni di vita a Sesto Fiorentino, sono tornati ad Aradeo, in provincia di Lecce. Il padre, che è stato chitarrista, ha notato la voce importante di Emma fin da bambina e l’ha incoraggiata a partecipare a diverse manifestazioni musicali. La sua carriera da solista è iniziata nel 2003 quando ha preso parte al Superstar Tour con il gruppo Lucky Star. Successivamente ha fatto parte del complesso M.J.U.R. (Mad Jesters Until Rave).

Nel 2009 Emma ha partecipato al talent show “Amici di Maria De Filippi” e ha vinto la competizione, ottenendo così la possibilità di pubblicare il suo primo EP e il suo primo album. Da allora ha preso parte più volte al Festival di Sanremo, ottenendo ottimi risultati. La prima volta è stata nel 2011, cantando con i Modà e conquistando la seconda posizione con il brano “Arriverà”. Nel 2012 è salita sul palco dell’Ariston come solista e ha trionfato con il brano “Non è l’inferno”. Nel 2013 ha duettato con Annalisa nel brano “Per Elisa” di Alice.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Emma, al momento sembra essere single. In passato ha avuto relazioni con Marco Borriello e Marco Bocci, ma entrambe sono durate poco. La sua storia d’amore più famosa è stata quella con Stefano De Martino, ballerino e conduttore televisivo, che ha destato molta curiosità e attenzione da parte dei media.

Emma ha affrontato diverse sfide nella sua vita, tra cui problemi di salute. Ha lottato contro il cancro all’utero e alle ovaie, subendo numerosi trattamenti e cure. Nel 2019 ha dovuto sospendere i suoi concerti a causa di un problema di salute non specificato, ma è riuscita a superare anche questa difficoltà. Purtroppo, nel 2022, suo padre Rosario è scomparso a causa di una leucemia, rappresentando un duro colpo per la cantante.

Emma è molto attiva sui social media e ha un grande seguito su Instagram. Condivide regolarmente foto e aggiornamenti sulla sua vita e sulla sua carriera con i suoi fan. La sua pagina Instagram è molto popolare e conta numerosi follower.

In conclusione, Emma Marrone è una delle cantanti italiane più amate e di successo della sua generazione. La sua partecipazione a Sanremo 2024 è molto attesa e molti la considerano una delle favorite per la vittoria finale. Nonostante le difficoltà incontrate lungo il suo percorso, Emma è riuscita a superare ogni ostacolo e a lasciare un segno importante nella musica italiana.

