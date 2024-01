Giuseppe Conte: età, Facebook, moglie, figli, Instagram

Giuseppe Conte è un noto politico, avvocato e giurista italiano. È stato il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e gode di una grande popolarità tra i cittadini italiani. Questa sera, domenica 28 gennaio 2024, sarà ospite nella prima serata del programma televisivo “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio su NOVE 9.

Conte è spesso al centro dell’attenzione mediatica per le sue dichiarazioni e le sue posizioni politiche. Durante la sua partecipazione al programma, si prevede che parlerà delle sue posizioni politiche attuali e del suo futuro. Ma chi è esattamente Giuseppe Conte? Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Nato a Volturara Appula, in provincia di Foggia, in Puglia, l’8 agosto 1964, Conte ha attualmente 59 anni e compirà 60 anni quest’anno. È un politico di successo, avvocato, giurista e professore universitario di grande fama. Ha ottenuto la laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma e successivamente ha acquisito l’idoneità a professore associato di diritto privato, diventando poi professore ordinario. Attualmente, è professore ordinario di diritto privato presso l’Università di Firenze e presso la LUISS di Roma.

Nel 2013, Conte è stato eletto alla Camera dei Deputati come componente laico. È diventato noto in tutta Italia quando è stato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana il 1 giugno 2018, incarico che ha ricoperto fino al 13 febbraio 2021. Durante il suo mandato, ha guidato il paese durante il periodo del lockdown e della pandemia da Covid-19. Durante questo periodo, ha guadagnato grande riconoscimento e apprezzamento da parte di molti cittadini italiani. Attualmente, è il Presidente del Movimento 5 Stelle.

Passando alla sua vita privata, Conte è stato sposato per alcuni anni con Valentina Fico, dalla quale ha avuto un figlio di nome Niccolò Conte, nato nel 2007 e che compirà 17 anni quest’anno. Attualmente, l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri è sentimentalmente legato a Olivia Paladino, figlia del noto imprenditore romano Cesare Paladino e dell’attrice svedese Ewa Aulin.

È interessante notare che Conte è un grande appassionato di calcio e tifoso della squadra di calcio della Roma. La sua passione per questo sport è nata durante gli anni universitari, quando ha studiato a Roma. Inoltre, è noto per essere un uomo molto cattolico e devoto a Padre Pio. La sua famiglia ha vissuto anche a San Giovanni Rotondo, luogo in cui risiedeva il famoso santo.

In conclusione, Giuseppe Conte è un politico di grande rilievo in Italia. Durante la sua partecipazione al programma “Che tempo che fa”, si prevede che parlerà delle sue posizioni politiche attuali e del suo futuro. Nato in Puglia nel 1964, ha raggiunto importanti traguardi nella sua carriera accademica e politica. Oltre alla sua carriera, ha una vita privata interessante, con un matrimonio passato e una relazione attuale con Olivia Paladino. È un appassionato tifoso della Roma e un uomo molto devoto alla sua fede cattolica. La sua partecipazione al programma sarà sicuramente molto attesa dai telespettatori italiani.

