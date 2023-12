Herbert Ballerina, Luigi Luciano, chi è, età, fidanzata, vita privata

Herbert Ballerina è un famoso attore, comico, conduttore radiofonico e produttore cinematografico italiano. Nato a Campobasso nel 1980 con il nome di Luigi Luciano, si è laureato al DAMS di Bologna e successivamente si è trasferito a Milano per lavorare nella Shortcut Productions di Marcello Macchia ed Enrico Venti, noti come Maccio Capatonda e Ivo Avido. Inizialmente come assistente, ha dimostrato le sue abilità sia come attore che come autore, creando trailer umoristici trasmessi in programmi televisivi come “Mai dire Lunedì” e “Mai dire Martedì”.

La sua collaborazione con la Shortcut Productions è continuata e ha partecipato come attore a vari format per la web tv di Fox Italia, Floptv.tv, e per Rai 3 con “Tatami”. Nel 2011 ha fatto il suo debutto al cinema nel film “Che bella giornata” di Checco Zalone e nello stesso anno ha iniziato a lavorare nel programma radiofonico “Lo Zoo di 105” insieme a Marcello Macchia ed Enrico Venti.

Nel 2013 è diventato protagonista della serie televisiva “Mario”, interpretando principalmente il ruolo di Ginetto. È anche famoso per il suo personaggio di “passante di professione” Pino Cammino, noto per le sue frasi iconiche “io ho visto tutto” e “come una catapulta”. Dal 2014 è il protagonista del programma MTV “Testa di calcio”, in cui viaggia per il Brasile in vista dei Mondiali di calcio. Herbert Ballerina è un grande tifoso del Napoli.

Ha partecipato a diversi progetti televisivi nel corso degli anni, tra cui “Le Iene”, “Quelli che il calcio” e “Colorado”. Nel 2020 ha partecipato al programma di Italia 1 “Enjoy – Ridere fa bene” e dal 2021 fa parte del programma “Bar Stella” con Stefano De Martino, interpretando il ruolo di un barista. Nel 2023 ha partecipato alla terza edizione di “LOL – Chi ride è fuori” e alla quarta edizione di “Celebrity Hunted” in coppia con Brenda Lodigiani.

Nonostante sia una figura molto conosciuta nel mondo dello spettacolo, ci sono poche informazioni sulla sua vita privata. Si sa solo che ha una fidanzata di nome Lucia Di Franco.

Herbert Ballerina è un artista poliedrico e di successo che continua a sorprendere il pubblico con la sua comicità e la sua versatilità in ogni nuovo progetto. È in grado di aggiungere sempre un tocco di originalità e freschezza. Per rimanere aggiornati sulle sue attività, è possibile visitare la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram e il suo account Twitter. Al momento, la sua pagina TikTok non è disponibile.

