l’ordine dei cantanti e quando finisce

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ha presentato una scaletta interessante, con 15 dei trenta big in gara che si sono esibiti sul palco del Teatro Ariston. Il conduttore Amadeus è stato affiancato da Giorgia, che ha fatto il suo debutto come conduttrice. Quest’anno, la formula scelta dal direttore artistico è stata diversa dal solito, creando molta curiosità tra il pubblico.

L’ordine di uscita dei cantanti è stato il seguente:

1. Fred De Palma con “Il cielo non ci vuole”, presentato da Ghali.

2. Renga e Nek con “Pazzo di te”, presentato da La Sad.

3. Alfa con “Vai”, presentato da Mr Rain.

4. Dargen D’Amico con “Onda alta”, presentato da Diodato.

5. Il Volo con “Capolavoro”, presentato da Rose Villain.

6. Gazzelle con “Tutto qui”, presentato da Bnkr 44.

7. Emma con “Apnea”, presentato da Santi Francesi.

8. Mahmood con “Tuta Gold”, presentato da Alessandra Amoroso.

9. Big Mama con “La rabbia non ti basta”, presentato da Il Tre.

10. The Kolors con “Un ragazzo una ragazza”, presentato da Angelina Mango.

11. Geolier con “I p’ me, tu p’ te”, presentato da Fiorella Mannoia.

12. Loredana Bertè con “Pazza”, presentato da Sangiovanni.

13. Annalisa con “Sinceramente”, presentato da Maninni.

14. Irama con “Tu no”, presentato da I Ricchi e Poveri.

15. Clara con “Diamanti grezzi”, presentato da I Negramaro.

L’orario di fine della serata è stato annunciato per le 01:45, anticipando così la durata rispetto alla prima serata, che si era conclusa oltre le 02:30 di notte. Questa scelta è stata fatta per rendere lo spettacolo più accessibile a un pubblico più vasto.

La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti internazionali. Tra di essi, l’attore americano John Travolta ha attirato particolare attenzione. Travolta è noto per i suoi ruoli in celebri film come “Grease” e “Pulp Fiction”. La sua presenza sul palco ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico presente e ha contribuito a rendere la serata ancora più speciale.

Un altro ospite di rilievo è stato Leo Gassmann, figlio del celebre attore Alessandro Gassmann e nipote di Vittorio Gassmann. Leo è un talentuoso cantante e attore, che ha già ottenuto successo nel mondo della musica e del cinema. La sua partecipazione al Festival di Sanremo ha dato un tocco di freschezza e originalità all’evento.

Infine, il musicista Giovanni Allevi ha regalato al pubblico una performance straordinaria. Allevi è un pianista e compositore di grande talento, noto per le sue composizioni innovative e emozionanti. La sua presenza sul palco del Teatro Ariston ha aggiunto un tocco di classe e raffinatezza alla serata.

In conclusione, la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è stata un successo. Gli artisti si sono esibiti con passione e talento, conquistando il pubblico con le loro performance. Gli ospiti internazionali hanno aggiunto un tocco di glamour all’evento, rendendolo ancora più speciale. Non resta che attendere con trepidazione le prossime serate del Festival, per scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione.

