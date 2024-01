In Inghilterra è stato riscontrato un aumento dei casi di scabbia, una malattia nota come “malattia vittoriana” a causa della sua diffusione in epoca vittoriana. La scabbia è una patologia della pelle altamente contagiosa causata da un parassita chiamato Sarcoptes Scabiei, che si nasconde sotto la pelle e provoca prurito e irritazione. La malattia si diffonde facilmente e i casi sono aumentati del doppio nell’ultimo mese. I sintomi principali includono prurito intenso, linee pruriginose e papule sulle dita, gambe, braccia, pancia e polsi, gonfiore nei genitali e sul seno e eruzioni cutanee nei bambini. La scabbia può causare anche infezioni secondarie e può portare a complicazioni cardiache e renali. Tuttavia, i farmaci necessari per curare la malattia sono difficili da trovare, il che rende ancora più urgente il bisogno di cura tempestiva per limitare l’epidemia. Si consiglia di evitare il contatto con persone infette e di lavare asciugamani, vestiti e biancheria da letto che possono essere entrati in contatto con il paziente infetto.

