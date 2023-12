Mercato bloccato e penalizzazione monstre: il club dichiara fallimento

Un altro grande weekend di calcio sta ormai per concludersi, con tante emozioni regalate dai calciatori che sono scesi in campo. Non solo certo mancati momenti interessanti nel corso di tutte le partite che si sono disputate finora. Sono tanti gli appassionati di calcio che si sono incollati davanti al televisore per vedere con attenzione la partita della loro squadra del cuore ma non solo.

La Juventus ha anticipato la sua partita al venerdì e i bianconeri sono stati molto bravi nel riuscire a portare a casa l’intera posta in palio contro il Napoli. Il gol di Gatti ha regalato i tre punti alla squadra di Allegri e ha fatto vivere un fine settimana sereno alla tifoseria. Che vuole mettersi alle spalle l’ultimo deludente campionato e sognare in grande, magari l’accesso a quella Champions League che garantirebbe delle risorse economiche importanti per il club.

Problemi economici per l’Oostende: ecco cosa rischia

I problemi economici cominciano ad attaglianare anche delle squadre importanti a livello europeo, con una buona tradizione calcistica. Come ad esempio sta avvenendo in Belgio con l’Oostende.

Secondo diversi media del paese fiammingo questo club rischia davvero grosso. Perché il gruppo che ne detiene la proprietà, l’americana Pacific Media, non avrebbe saldato i pagamenti per le recenti operazioni di mercato. Si parla di una somma che si aggira attorno agli otto milioni di euro. Questo potrebbe portare ad una penalizzazione nel torneo in corso, ma non solo. Perché stando alle ultime indiscrezioni al club potrebbe addirittura non essere concessa la licenza per la prossima stagione. Sarebbe davvero una pessima notizia per i tifosi di questa ma più in generale per il calcio europeo.