Paola e Chiara, vita privata: mariti, figli, separazione

Il ritorno delle sorelle Paola e Chiara è stato molto gradito e ha ottenuto un enorme successo. Dopo dieci anni, le due artiste sono tornate ad esibirsi insieme sul palco, nonostante abbiano intrapreso strade artistiche diverse nel corso degli anni. Da circa un anno, Paola e Chiara hanno deciso di riprendere la loro collaborazione musicale come duo e hanno partecipato anche al Festival di Sanremo nella scorsa edizione, ottenendo un ottimo riscontro con il brano Furore. Questa partecipazione ha suscitato un nuovo interesse sulla vita privata delle due cantanti, in particolare sulle ragioni della loro separazione artistica così prolungata.

Paola e Chiara Iezzi, sorelle nate a Milano, sono diventate famose come duo musicale nel 1996. Dopo aver iniziato a esibirsi in piccole composizioni musicali locali, hanno ottenuto il successo con il brano Amici come Prima, che ha certificato il loro talento e ha aperto le porte al grande pubblico. Da quel momento in poi, il loro successo è durato a lungo.

Dopo una lunga fase in cui le due sorelle hanno lavorato insieme, hanno deciso di intraprendere strade artistiche diverse. Paola è rimasta nell’ambito musicale, dedicandosi anche alla carriera di DJ e produttrice. Chiara, invece, ha avuto successo anche come attrice, alternando l’attività musicale con quella cinematografica.

La separazione artistica è stata una scelta naturale per le due sorelle, che hanno iniziato a cantare insieme fin dall’età di 16 anni. Dopo una lunga vita passata insieme, hanno deciso di prendersi una pausa professionale, ma non ci sono mai state crisi tra di loro.

Chiara ha avuto una lunga relazione con Meir Cohen, ex rabbino di fede ebraico ortodossa. Tuttavia, si sa ancora molto poco su di lui, in quanto i due non sono più insieme. Si sono sposati segretamente a Cipro, in una cerimonia intima con pochi invitati. Da qualche anno, Chiara parla di lui come di una persona importante, ma sul suo profilo Instagram non condivide molti dettagli sulla loro relazione. Per poter sposare Cohen, Chiara si è convertita all’ebraismo ortodosso.

La sorella Paola è invece fidanzata da molti anni con il fotografo Paolo Santambrogio, che è molto conosciuto e rinomato nel suo campo. Non si sono ancora sposati, ma potrebbero compiere questo importante passo nel futuro.

Entrambe le sorelle non hanno figli al momento, ma potrebbero considerare questa possibilità in futuro.

