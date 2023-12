Terra Amara, regalo di Mediaset ai telespettatori: la soap in onda il 24 pomeriggio dalle 14:30 alle…

Il 24 dicembre, la soap opera turca “Terra Amara” subirà un cambiamento nella sua programmazione televisiva. Invece di essere trasmessa come di consueto la sera su Canale 5, l’episodio sarà trasmesso in un orario insolito dopo il pranzo della domenica. Questa modifica dei piani potrebbe deludere i fan dello show, i quali dovranno sintonizzarsi alle 14:30 per seguire le storie dei protagonisti, Yilmaz e Zuleyha.

La decisione di Mediaset di spostare “Terra Amara” dal suo slot serale è stata presa per offrire al pubblico un’alternativa musicale festiva. Al posto della soap opera, verrà trasmesso un concerto speciale della cantante Elisa. I fan del melodramma turco perderanno quindi il loro consueto appuntamento di tre ore, ma avranno ancora l’opportunità di godersi la soap nel pomeriggio.

Durante la pausa natalizia del talent show “Amici 23” di Maria De Filippi, “Terra Amara” e altre soap diventeranno le protagoniste della programmazione pomeridiana. La giornata televisiva inizierà con un episodio inedito di “Beautiful” alle 14:00, seguito dallo speciale appuntamento con “Terra Amara” alle 14:30. Successivamente, ci sarà un best of di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, a partire dalle 16:30.

Nonostante si avvicini alla sua conclusione, prevista per la primavera del 2024, “Terra Amara” continua a registrare alti ascolti, diventando uno dei contenuti più seguiti e amati, superando persino la concorrenza di “Caduta Libera” e “Uomini e Donne”.

I telespettatori di “Terra Amara” sperano in un finale felice per la resiliente Zuleyha, che ha affrontato numerose difficoltà, tra cui la perdita di Yilmaz e il traumatico rapimento dei suoi figli, dimostrando una straordinaria forza. La soap è riuscita a catturare il cuore del pubblico attraverso storie emozionanti e colpi di scena.

Come fan della serie, il cambiamento nell’orario di trasmissione di “Terra Amara” può essere visto sia come una sorpresa che come una delusione. La vigilia di Natale potrebbe essere l’occasione perfetta per una visione rassicurante nel calore della propria casa. Tuttavia, la mancanza dell’appuntamento serale e il confronto con l’atmosfera festiva del concerto di Elisa rappresenteranno un vero cambiamento di tono per la serata di Canale 5. Non resta che preparare del buon panettone, accomodarsi sul divano e aspettare con trepidazione di scoprire cosa riserverà il destino a Zuleyha e ai suoi compagni nel speciale natalizio di “Terra Amara”.

Continua a leggere su MediaTurkey: Terra Amara, regalo di Mediaset ai telespettatori: la soap in onda il 24 pomeriggio dalle 14:30 alle…