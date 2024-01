Test, chi riesce a passare attraverso un vetro senza romperlo?

Il test di oggi ci propone una sfida intrigante: chi o cosa riesce a passare attraverso un vetro senza danneggiarlo? Risolvere questo rompicapo richiede sia il pensiero razionale che l’immaginazione. La soluzione è fornita alla fine dell’articolo, ma prima il test ci invita a provare un altro rompicapo di logica che riguarda una casetta in fuga. La risposta a questa domanda inaspettata è la “luce”, che può attraversare il vetro senza romperlo. Risolvere rompicapi quotidianamente è un modo divertente e stimolante per imparare e mettersi alla prova. Se non si è riusciti a trovare la risposta, non bisogna scoraggiarsi, ma continuare a divertirsi e migliorarsi per la prossima volta.

