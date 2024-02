Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 19 al 23 Febbraio

La soap italiana La Promessa è una delle più seguite dagli spettatori italiani, andando in onda nel primo pomeriggio dopo Uomini e Donne. Le anticipazioni della settimana dal 19 al 23 Febbraio promettono momenti intensi e sorprendenti per i personaggi della serie.

Nella puntata del 19 Febbraio, Don Pedro fa un audace invito a Manuel per unirsi a lui in Italia e contribuire al suo progetto sugli aeroplani. Dopo una riflessione attenta, il giovane accetta l’invito, prendendo la decisione di allontanarsi da Jimena e Jana per iniziare una nuova fase della sua vita.

Il 20 Febbraio, Martina si trova in una situazione delicata riguardo al suo rapporto con Beatriz, mentre Lope è afflitto dalla tristezza causata da Maria. Jana si impegna a confortarlo, mentre Don Lorenzo elogia Catalina durante una cena, creando tensioni nel gruppo.

Nella puntata del 21 Febbraio, Simona e Candela sono entusiaste per l’arrivo del nuovo insegnante, mentre Catalina inizia a nutrire sospetti sulle intenzioni di Don Lorenzo. Manuel comunica a Catalina la sua decisione di partire per Milano per iniziare una nuova vita lontano da Jimena.

Il 22 Febbraio, Martina cerca di scusarsi con Beatriz, ma quest’ultima rifiuta il perdono e alimenta il desiderio di vendetta. Simona e Candela iniziano le lezioni con il professore Orengo, mentre Catalina condivide i suoi dubbi su Don Lorenzo con Don Alonso.

Infine, nella puntata del 23 Febbraio, Lorenzo confida a Elisa di aver elogiato Catalina non per sincera ammirazione, ma per guadagnarsi la benevolenza dei marchesi. Petra, in una conversazione con Teresa, scopre il motivo del legame profondo con Cruz, evidenziando la forza dei legami affettivi.

Le anticipazioni della Promessa offrono uno sguardo avvincente sulle vicende dei personaggi, promettendo colpi di scena e momenti emozionanti per i telespettatori. Non resta che attendere con trepidazione le prossime puntate per scoprire come si evolveranno le trame e i destini dei protagonisti.

