Turismo Leggi →: Questo borgo abruzzese è così bello che sembra un paesaggio fiabesco La spiaggia nascosta in Puglia che solo i locali conoscono

Nascosta tra le rocce e la macchia mediterranea del Gargano, esiste una spiaggia che i turisti faticano a trovare, ma che i residenti considerano un piccolo paradiso personale. Si chiama Cala della Pergola e si trova a circa 12 km da Vieste, lungo la litoranea che collega il paese a Mattinata. Questo tratto costiero, lontano dalle rotte affollate, regala un’oasi di pace che solo chi vive qui si tramanda, estate dopo estate. Cala della Pergola è amata perché qui puoi ascoltare solo il suono del mare e respirare la Puglia autentica, senza il brusio delle folle. Scoprirla significa concedersi un lusso riservato a pochi: la bellezza segreta delle spiagge poco conosciute in Puglia.

Qual è la posizione della spiaggia nascosta in Puglia?

Cala della Pergola si trova incastonata fra due promontori rocciosi, in una delle zone meno battute del Gargano. Il suo ingresso si nasconde tra la vegetazione, lungo la strada panoramica SP53 che collega Vieste a Mattinata. La spiaggia, lunga poco meno di 100 metri, è protetta da alte scogliere che la isolano dal resto della costa. È questa conformazione naturale a renderla quasi invisibile dalle strade principali, regalando a chi la scopre una vera sensazione di esclusività.

Dalla città di Vieste, la distanza è di circa 20 minuti in auto, mentre da Mattinata occorrono poco più di 30 minuti. L’assenza di grandi cartelli segnaletici fa sì che solo chi conosce la zona riesca a trovarla facilmente. È questa una delle ragioni per cui resta fuori dai circuiti del turismo di massa e rientra tra le spiagge segrete della Puglia più amate dai locali.

Come raggiungere questa spiaggia segreta?

Per arrivare a Cala della Pergola devi lasciare l’auto lungo uno dei piccoli slarghi sulla SP53 e proseguire a piedi per un sentiero immerso nel verde. Il percorso, lungo circa 300 metri, scende tra le rocce e il profumo di pini d’Aleppo, regalando già durante l’accesso una sensazione di avventura. Indossa scarpe comode: il terreno è un po’ scosceso e nelle ore più calde può essere scivoloso.

Non troverai stabilimenti balneari, bar o servizi: la spiaggia è completamente libera e priva di infrastrutture turistiche. Questo dettaglio, per alcuni può essere una sfida, ma per chi cerca le spiagge poco conosciute in Puglia diventa il vero punto di forza. L’accesso risulta più agevole nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio, quando la temperatura è mite e i parcheggi, seppur pochi, sono ancora liberi.

Perché i locali amano questa spiaggia?

Cala della Pergola è una meta prediletta da chi vive sul Gargano per diversi motivi. Prima di tutto, la sua tranquillità: anche nei mesi di luglio e agosto, quando le spiagge più famose sono invase dai turisti, qui puoi stendere l’asciugamano senza temere la ressa. I residenti amano il mare cristallino, che digrada rapidamente e regala sfumature turchesi e blu intense.

La spiaggia, composta da ciottoli bianchi levigati dal mare, invita a rilassarsi e a lasciarsi cullare dalle onde. Non è raro incrociare famiglie del posto che, nei pomeriggi estivi, si radunano per un bagno rinfrescante e una merenda semplice. Un altro motivo che la rende speciale è la presenza di grotte marine raggiungibili a nuoto, perfette per chi ama esplorare e scoprire angoli ancora più segreti.

Secondo quanto riportato su Wikipedia, le spiagge come Cala della Pergola rappresentano l’essenza dei luoghi autentici da visitare in Puglia: ambienti incontaminati dove natura e tradizioni locali si incontrano senza filtri.

Cosa fare e vedere nei dintorni della spiaggia poco conosciuta?

Una giornata a Cala della Pergola può trasformarsi in un piccolo viaggio tra natura, storia e sapori locali. Oltre a goderti il mare, puoi avventurarti alla scoperta delle baie vicine, come la Baia dei Campi o la spiaggia di Vignanotica, entrambe raggiungibili in pochi minuti in auto o, per i più sportivi, anche in kayak lungo la costa.

Nei dintorni si trovano sentieri panoramici che attraversano la Foresta Umbra, ideale per chi ama il trekking e vuole immergersi nei profumi del sottobosco pugliese. Non dimenticare di fare una sosta nei piccoli borghi del Gargano, come Mattinata o Peschici: qui puoi assaporare la cucina tipica e scoprire l’artigianato locale.

Escursioni in barca alle grotte marine

Snorkeling tra scogli e fondali ricchi di pesci

Passeggiate panoramiche sulle scogliere

Soste gastronomiche nei trabucchi, le antiche palafitte da pesca

Consigli per vivere al meglio l’esperienza nella spiaggia autentica di Puglia

Se vuoi godere appieno della magia di Cala della Pergola, scegli di visitarla in bassa stagione, tra maggio e metà giugno oppure a settembre. In questi periodi l’affluenza è minima e il paesaggio si colora di sfumature ancora più intense.

Ricorda che non ci sono servizi, quindi porta con te acqua, qualcosa da mangiare, un ombrellone e tutto il necessario per la giornata. Utilizza sacchetti per i rifiuti: il rispetto della natura è la regola non scritta che i locali seguono da sempre. Se ami le albe, svegliati presto: nelle prime ore del mattino la spiaggia si mostra nel suo lato più selvaggio e silenzioso, spesso popolata solo dai gabbiani.

Per un’esperienza davvero autentica, fermati fino al tramonto. Le scogliere si tingono di rosa e il sole che si riflette sul mare regala uno spettacolo che difficilmente dimenticherai. Solo così potrai dire di aver scoperto la Puglia autentica, lontano dai soliti itinerari turistici.

Cala della Pergola è il simbolo delle spiagge poco conosciute in Puglia: un rifugio per chi cerca quiete, bellezza e un contatto diretto con la natura. Ora che conosci il suo segreto, custodiscilo con cura e rispetto, proprio come fanno i locali.