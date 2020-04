GdB regala una mascherina col giornale 

Domani nelle edicole

Il Giornale di Brescia regala una mascherina con il giornale. L’edizione di domani permette di accedere, assieme al giornale acquistato in edicola, anche ad una mascherina chirurgica che viene quindi donata senza sovrapprezzo sul giornale. Bisogna richiederla in edicola, rispettando le distanze di sicurezza: se si è abbonati, basta presentarsi in edicola con la copia del giorno del GdB per ottenere la mascherina.

Si tratta di una ‘mascherina chirurgica a 4 strati con elastici, resistente agli spruzzi liquidi, monouso, conforme ai requisiti della norma UNI EN 14683, si classifica di tipo IIR’ spiegano dal GdB.

“La mascherina è in regalo per tutti i lettori dell’edizione cartacea del nostro quotidiano, quindi ovviamente anche per gli abbonati: per averla basterà recarsi in una edicola con la loro copia fisica del Giornale di Brescia (purtroppo non è previsto per gli abbonati digitali)” si legge sull’articolo del GdB che spiega come fare a ricevere la mascherina.

Giornalai: ‘Noi ci siamo e ci saremo’

“Ci siamo e continueremo a esserci con forza e convinzione, ci sono certo delle difficoltà, è ovvio, ma siamo in campo per lavorare al meglio” dice Dario Spini, segretario generale del sindacato dei giornalai di Brescia. “Nella prima fase avevano chiuso 120 edicole alcune perché avevano i titolari malati, altre perché legate ad attività a cui era stata imposta la chiusura. Oltre una ventina di queste hanno già riaperto, altre lo faranno nei prossimi giorni. Le edicole, gli edicolanti, non si arrendono certo, anzi”.