CAP Bitonto: ecco il codice di avviamento postale di Bitonto – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Bitonto è un elemento di fondamentale importanza per garantire la corretta spedizione della posta nella città pugliese. Questo codice numerico univoco, identificato con il numero 70032, consente ai corrieri di individuare con precisione l’indirizzo del destinatario e di consegnare la corrispondenza nel minor tempo possibile. Grazie al CAP, si evitano ritardi e smarrimenti nella consegna dei pacchi e delle lettere, contribuendo così a una distribuzione efficiente della posta.

Bitonto, situata nella provincia di Bari, è una città ricca di storia e tradizione, nota per il suo suggestivo centro storico e le sue chiese romaniche. Oltre ad essere una meta turistica molto apprezzata, Bitonto è anche un centro commerciale e industriale di rilevanza, con numerose attività commerciali e artigianali che operano sul territorio. Il CAP di Bitonto gioca un ruolo fondamentale nel collegamento della città con il resto d’Italia e del mondo, facilitando la spedizione rapida e sicura della corrispondenza dei suoi cittadini e delle attività commerciali presenti sul territorio.

L’origine del CAP risale al 1967, quando è stato introdotto in Italia con l’obiettivo di razionalizzare la distribuzione della posta. Il CAP di Bitonto è stato assegnato in base alla suddivisione geografica della città, che è stata divisa in zone numerate progressivamente. Oltre alla sua funzione di codice per la spedizione della posta, il CAP viene utilizzato anche per identificare le diverse zone della città nei database informatici, facilitando la localizzazione degli indirizzi e il calcolo dei tempi di consegna della corrispondenza. Le aziende presenti a Bitonto devono indicare il CAP sui propri documenti per garantire una corretta consegna.

Il CAP di Bitonto non è solo un codice numerico, ma rappresenta anche l’identità e la storia della città. Ogni CAP è unico e identifica in modo univoco una zona postale, contribuendo a creare un legame tra il territorio e i suoi abitanti. I cittadini di Bitonto utilizzano il CAP quotidianamente per spedire la propria corrispondenza, rendendolo un simbolo di appartenenza alla comunità locale. In conclusione, il CAP di Bitonto svolge un ruolo cruciale nella corretta spedizione della posta, garantendo una consegna efficiente e rappresentando al contempo l’identità e la storia della città.

