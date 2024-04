CAP Catanzaro: ecco il codice di avviamento postale di Catanzaro – Il Dunque

Il CAP di Catanzaro, o Codice di Avviamento Postale di Catanzaro, è un codice numerico essenziale per identificare in modo univoco l’ufficio postale di destinazione di una spedizione postale nella città di Catanzaro, situata nella regione Calabria. Questo codice è di fondamentale importanza per assicurare la corretta consegna della corrispondenza e dei pacchi nella città, semplificando il lavoro dei corrieri e riducendo i tempi di consegna. In questo articolo, esamineremo dettagliatamente qual è il CAP di Catanzaro e come utilizzarlo in maniera corretta.

Catanzaro è la capitale della Calabria e conta circa 90.000 abitanti. La città occupa una posizione strategica tra la Sila e il Mar Ionio, ed è un cruciale centro economico, culturale e amministrativo della regione. Grazie alla sua collocazione geografica, Catanzaro rappresenta un importante punto di connessione tra diverse città e regioni del Sud Italia, svolgendo un ruolo chiave nello sviluppo e nella crescita dell’intero territorio calabrese.

Il CAP di Catanzaro è 88100 e serve a identificare in modo univoco l’ufficio postale di destinazione della corrispondenza e dei pacchi indirizzati alla città. Questo codice è composto da cinque cifre e va inserito sempre dopo il nome della città nell’indirizzo postale, garantendo così una consegna puntuale e corretta della spedizione. L’utilizzo corretto del CAP è fondamentale per evitare eventuali ritardi nella consegna della posta e per assicurarsi che il pacco giunga a destinazione nel minor tempo possibile.

Per spedire una consegna a Catanzaro, è essenziale conoscere non solo il CAP della città, ma anche il nome completo del destinatario e l’indirizzo dettagliato, comprendente il numero civico e eventuali dettagli come scala o interno. Queste informazioni sono fondamentali per garantire una corretta consegna della posta e per evitare errori di smistamento da parte dei corrieri. Inserendo tutte le informazioni necessarie nell’indirizzo postale, si riducono notevolmente le possibilità che la spedizione venga smarrita o consegnata in ritardo.

Il CAP di Catanzaro, insieme a tutti gli altri codici di avviamento postale in Italia, è gestito da Poste Italiane, l’azienda responsabile dei servizi postali nel Paese. Poste Italiane si impegna a garantire una corretta gestione e utilizzo dei CAP, monitorando costantemente l’efficienza dei servizi postali e intervenendo in caso di problemi o ritardi nella consegna della corrispondenza. Grazie all’implementazione dei CAP, è possibile tracciare in tempo reale lo stato delle spedizioni e seguire il percorso della corrispondenza fino alla consegna al destinatario.

Per scoprire il CAP di Catanzaro o di qualsiasi altra città italiana, è possibile consultare il sito web di Poste Italiane o utilizzare gli strumenti online messi a disposizione dall’azienda. In alternativa, è possibile contattare direttamente l’ufficio postale di riferimento o richiedere informazioni al proprio corriere di fiducia. Conoscere il CAP corretto della città di destinazione è fondamentale per garantire una consegna corretta e tempestiva della corrispondenza, riducendo al minimo i rischi di smarrimento o ritardo nella consegna.

