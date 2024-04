CAP Garbagnate Milanese: ecco il codice di avviamento postale di Garbagnate Milanese – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un sistema numerico utilizzato in Italia per identificare in modo univoco le varie località e facilitare la corretta consegna della posta. Ogni comune italiano ha il proprio CAP, formato da cinque cifre, come nel caso di Garbagnate Milanese che ha il CAP 20024.

Garbagnate Milanese è un comune situato nella regione Lombardia, nella città metropolitana di Milano. Con una popolazione di circa 18.000 abitanti, rappresenta un centro importante per la provincia di Milano e ha un ruolo significativo nell’economia e nella cultura della regione.

Il CAP 20024 di Garbagnate Milanese è essenziale per garantire la corretta consegna della posta nella città e nelle zone circostanti. Questo codice permette ai servizi postali di individuare con precisione l’indirizzo del destinatario e di assicurare una consegna rapida ed efficiente della corrispondenza.

La città di Garbagnate Milanese è divisa in diverse zone, ognuna identificata da un CAP specifico. Oltre al CAP principale 20024, ci sono codici dedicati alle frazioni e alle zone limitrofe, come ad esempio il CAP 20020 per la frazione di Cesate e il CAP 20812 per la frazione di Limbiate.

Oltre alla sua importanza per la corrispondenza postale, il CAP è fondamentale anche per altre attività che richiedono l’indicazione dell’indirizzo, come gli acquisti online, le spedizioni di merci e i servizi di consegna a domicilio. Utilizzando il CAP corretto, è possibile evitare errori nella consegna e garantire precisione e puntualità nei servizi di consegna.

Per trovare il CAP corretto di Garbagnate Milanese e delle sue frazioni, è possibile consultare il sito web ufficiale delle Poste Italiane o utilizzare servizi online dedicati alla ricerca dei codici postali. In alternativa, è possibile contattare gli uffici postali locali per informazioni aggiornate sui CAP della zona.

Anche per le attività commerciali e le aziende operanti a Garbagnate Milanese, è importante utilizzare il CAP corretto per garantire una gestione efficiente delle spedizioni e delle consegne, evitando errori e ritardi nella consegna dei prodotti ai clienti.

In sintesi, il Codice di Avviamento Postale (CAP) 20024 di Garbagnate Milanese è un elemento chiave per assicurare una corretta consegna della posta e delle merci nella città e nelle zone circostanti. Utilizzando il CAP corretto, è possibile garantire precisione e tempestività nei servizi di consegna. Per informazioni aggiornate sui CAP di Garbagnate Milanese e delle sue frazioni, è possibile consultare il sito delle Poste Italiane o contattare gli uffici postali locali.

