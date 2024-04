CAP Mantova: ecco il codice di avviamento postale di Mantova – Il Dunque

Il CAP Mantova rappresenta il codice di avviamento postale essenziale per identificare in modo univoco la città di Mantova e le zone circostanti. Questo codice a cinque cifre è fondamentale per garantire una corretta consegna della posta e dei pacchi, evitando errori di spedizione e ritardi nella consegna della corrispondenza.

Mantova, situata nella regione Lombardia, è una città ricca di storia e cultura, famosa per i suoi monumenti e opere d’arte. La città attrae turisti italiani e stranieri grazie al suo patrimonio artistico e architettonico, che ogni anno attira migliaia di visitatori desiderosi di immergersi nella sua bellezza e atmosfera unica.

Per individuare il CAP Mantova è sufficiente consultare una tabella apposita che elenca tutti i codici di avviamento postale delle città italiane. Inserendo correttamente il codice nell’indirizzo di destinazione, la posta e i pacchi verranno consegnati nel modo più rapido ed efficiente possibile, assicurando una migliore organizzazione delle spedizioni e una maggiore precisione nella consegna.

Mantova è una città affascinante, con piazze, palazzi storici e chiese che narrano secoli di storia e tradizione. La visita a Mantova permette di immergersi in un mondo di arte e cultura, ammirando le opere di artisti celebri come Andrea Mantegna e Giulio Romano. Grazie al CAP Mantova, è possibile ricevere la corrispondenza direttamente a casa propria, evitando smarrimenti o ritardi nella consegna.

Il CAP Mantova semplifica e velocizza la consegna della posta e dei pacchi destinati alla città, consentendo alle poste di indirizzare correttamente la corrispondenza e garantire una consegna puntuale e precisa. Conoscere il CAP Mantova è cruciale per facilitare il lavoro delle poste e garantire una corretta gestione delle spedizioni, evitando errori di spedizione e ritardi nella consegna.

Mantova è una città ricca di bellezze artistiche e architettoniche che incantano i visitatori di ogni età. Grazie al CAP Mantova, è possibile ricevere a casa propria cartoline, lettere e pacchi provenienti da tutto il mondo, con la sicurezza che la corrispondenza arrivi direttamente al destinatario, garantendo una maggiore affidabilità nella consegna.

In conclusione, il CAP Mantova è un codice di avviamento postale fondamentale per una consegna efficiente e rapida della posta e dei pacchi destinati alla città. Conoscere e utilizzare correttamente questo codice è essenziale per evitare errori di spedizione e ritardi nella consegna, garantendo una gestione affidabile della corrispondenza. Mantova accoglie ogni anno migliaia di visitatori desiderosi di esplorare le sue bellezze artistiche e architettoniche, e grazie al CAP Mantova è possibile ricevere la corrispondenza proveniente da tutto il mondo in modo sicuro e affidabile.

