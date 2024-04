CAP Maranello: ecco il codice di avviamento postale di Maranello – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico utilizzato per identificare e delimitare un’area geografica specifica al fine di facilitare la consegna della posta. Ogni città, paese o quartiere ha il proprio CAP, che svolge un ruolo essenziale nell’indirizzare correttamente le spedizioni postali. Nel caso di Maranello, celebre per essere la sede della rinomata casa automobilistica Ferrari, il CAP riveste un’importanza fondamentale per garantire la corretta consegna della posta e dei pacchi.

Il CAP di Maranello è 41053 e identifica in modo univoco la cittadina situata nella provincia di Modena, in Emilia Romagna. Questo codice è cruciale per assicurare che la corrispondenza venga recapitata nel modo più efficiente e veloce possibile. Grazie al CAP, i corrieri e i servizi postali possono individuare con precisione l’indirizzo di destinazione e consegnare la posta senza errori o ritardi.

Maranello è universalmente nota per essere il fulcro della Ferrari, una delle case automobilistiche più prestigiose e iconiche al mondo. Ogni anno, numerosi appassionati di motori e di bellezza si recano a Maranello per visitare il Museo Ferrari e ammirare da vicino le leggendarie vetture che hanno segnato la storia del motorsport. Grazie al CAP 41053, i fan della Ferrari possono inviare lettere, cartoline e pacchi direttamente a Maranello per condividere la loro passione per la celebre casa automobilistica.

Oltre alla Ferrari, Maranello vanta un affascinante centro storico, caratterizzato da stradine tortuose e edifici storici. Anche per gli abitanti di Maranello, il CAP 41053 è un elemento imprescindibile per ricevere la posta in modo puntuale e preciso. Sia che si tratti di bollette, comunicazioni ufficiali o semplici lettere, il CAP garantisce che la corrispondenza giunga a destinazione nel minor tempo possibile.

I residenti di Maranello possono utilizzare il CAP 41053 per spedire la propria posta in tutta Italia e all’estero. Questo codice consente di indirizzare correttamente le spedizioni e garantire che arrivino a destinazione senza intoppi. Il CAP rappresenta un sistema di codifica efficiente e affidabile che agevola la gestione della posta e delle spedizioni, assicurando una consegna rapida e sicura.

Il CAP non è soltanto un codice numerico, ma anche un simbolo di identità e appartenenza per gli abitanti di Maranello. Il 41053 incarna la città e la sua comunità, sottolineando l’importanza di avere un sistema di indirizzamento preciso e affidabile. Grazie al CAP, Maranello è collegata al resto del mondo e può ricevere e inviare corrispondenza in modo efficiente e sicuro.

Il CAP 41053 di Maranello costituisce un elemento fondamentale per la gestione della posta e delle spedizioni nella cittadina emiliana. Questo codice di avviamento postale consente di identificare con precisione gli indirizzi e garantire che la corrispondenza arrivi a destinazione nel modo più celere possibile. Sia che si tratti di affari, comunicazioni personali o semplici saluti, il CAP rappresenta un prezioso alleato per chiunque debba inviare o ricevere posta a Maranello.

In conclusione, il CAP di Maranello è un codice di avviamento postale imprescindibile per garantire la corretta consegna della posta nella cittadina emiliana. Grazie al 41053, è possibile indirizzare correttamente le spedizioni e assicurarsi che arrivino a destinazione senza intoppi o ritardi. Che si tratti di corrispondenza personale o commerciale, il CAP è un elemento chiave per mantenere la connessione tra Maranello e il resto del mondo attraverso la posta.

