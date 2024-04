CAP Marcianise: ecco il codice di avviamento postale di Marcianise – Il Dunque

Marcianise è un comune situato nella provincia di Caserta, in Campania, con una popolazione di circa 23.000 abitanti. Uno degli elementi cruciali per chiunque debba inviare posta a Marcianise è il codice di avviamento postale, conosciuto come CAP. Questo codice, composto da cinque cifre, è fondamentale per garantire una corretta consegna della corrispondenza in tempi ragionevoli, con il CAP di Marcianise che è 81025.

Includere correttamente il CAP sull’indirizzo quando si invia posta a Marcianise è essenziale per evitare errori di consegna e assicurarsi che la posta arrivi nel minor tempo possibile. È consigliabile verificare sempre la correttezza del CAP prima di spedire la posta, sia che si tratti di posta tradizionale, pacchi o spedizioni. Infatti, anche quando si effettua un ordine online o si invia un pacco, è importante comunicare correttamente il CAP per evitare ritardi nella consegna.

Per chiunque abbia bisogno di conoscere il CAP di Marcianise ma non ne sia sicuro, è possibile trovarlo facilmente online utilizzando siti web e servizi appositi. In alternativa, è possibile contattare direttamente l’ufficio postale locale per ottenere questa informazione. Oltre alla consegna della posta, il CAP di Marcianise è richiesto anche per altre finalità, come la registrazione di un nuovo indirizzo o la compilazione di moduli burocratici.

Il CAP di Marcianise non è solo un codice postale, ma rappresenta un elemento fondamentale dell’identità della località. Utilizzarlo correttamente non solo garantisce una corretta consegna della posta, ma contribuisce anche all’organizzazione e alla gestione efficiente dei servizi postali. Pertanto, è importante includere sempre il CAP sulle buste e pacchi per evitare problemi di consegna e ritardi.

In definitiva, il CAP di Marcianise è un elemento cruciale per chiunque debba inviare corrispondenza a questa località campana. Utilizzarlo correttamente sull’indirizzo e verificarne sempre la correttezza prima della spedizione sono azioni fondamentali per garantire una corrispondenza efficiente e senza intoppi. Chiunque abbia bisogno di conoscere il CAP di Marcianise può facilmente trovarlo online o contattare l’ufficio postale locale per ottenere assistenza. L’importanza di utilizzare correttamente il CAP non può essere sottovalutata, poiché contribuisce alla corretta gestione della corrispondenza e alla prevenzione di eventuali problemi nella consegna.

