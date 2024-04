CAP Mariano Comense: ecco il codice di avviamento postale di Mariano Comense – Il Dunque

Mariano Comense è un comune situato nella provincia di Como, in Lombardia, nella regione della Brianza, a breve distanza dal capoluogo. La città è famosa per la sua storia antica, le tradizioni e la sua posizione strategica tra Milano e il Lago di Como. Un aspetto cruciale per chiunque debba inviare corrispondenza a Mariano Comense è il suo codice di avviamento postale, conosciuto come CAP. In questo articolo, esploreremo insieme qual è il CAP di Mariano Comense e perché è essenziale conoscerlo.

Il CAP di Mariano Comense è 22066. Questo codice di avviamento postale identifica in modo univoco la località di Mariano Comense all’interno del sistema postale italiano. Composto da cinque cifre, è utilizzato per semplificare la consegna della posta, garantendo che giunga rapidamente ed efficientemente al destinatario. Essere a conoscenza del CAP di Mariano Comense è fondamentale per chiunque debba spedire lettere, pacchi o documenti nella città brianzola, poiché aiuta a evitare errori di smistamento e ritardi nella consegna.

Il CAP di Mariano Comense fa parte del sistema di codici di avviamento postale introdotto in Italia negli anni ’60. Questo sistema assegna a ogni località italiana un codice univoco che facilita la localizzazione e la consegna della posta. I codici di avviamento postale sono assegnati in base alla suddivisione territoriale del Paese, garantendo che ogni area abbia il suo codice distintivo. Nel caso di Mariano Comense, il CAP 22066 identifica in modo univoco la città all’interno del sistema postale italiano.

Conoscere il CAP di Mariano Comense è particolarmente importante per le aziende attive nel settore della logistica e della spedizione. Le imprese che operano nella distribuzione e consegna della posta devono essere a conoscenza dei codici di avviamento postale di tutte le località in cui operano, al fine di garantire una consegna rapida ed efficiente dei pacchi e delle lettere. Sapere che il CAP di Mariano Comense è 22066 consente alle aziende di evitare errori di smistamento e di ottimizzare i processi di consegna nella città brianzola.

Anche per i privati è essenziale conoscere il CAP di Mariano Comense. Chiunque debba inviare della posta a Mariano Comense deve assicurarsi di indicare correttamente il codice di avviamento postale sulla busta o sul pacco, altrimenti potrebbe verificarsi un ritardo nella consegna. Conoscere il CAP di Mariano Comense è quindi fondamentale per garantire che la propria corrispondenza arrivi a destinazione nel modo più rapido ed efficiente possibile.

Oltre alla sua utilità pratica, il CAP di Mariano Comense ha anche un valore simbolico per i residenti della città. Essere identificati con un codice postale univoco aiuta a creare un senso di appartenenza e di identità territoriale tra i cittadini di Mariano Comense. Sapere che il proprio CAP è 22066 significa sentirsi parte di una comunità ben definita e riconoscibile all’interno del sistema postale italiano. Il CAP di Mariano Comense diventa così un simbolo di orgoglio e di appartenenza per chi vive e lavora nella città brianzola.

In conclusione, il CAP di Mariano Comense è il codice di avviamento postale che identifica in modo univoco la città all’interno del sistema postale italiano. Conoscere il CAP di Mariano Comense è cruciale per garantire una consegna rapida ed efficiente della posta nella città brianzola. Il codice 22066 è utilizzato dalle aziende di logistica e di spedizione, ma anche dai privati che devono inviare della corrispondenza a Mariano Comense. Oltre alla sua utilità pratica, il CAP di Mariano Comense ha anche un valore simbolico per i residenti della città, contribuendo a creare un senso di identità territoriale e di appartenenza alla comunità marianese.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Mariano Comense: ecco il codice di avviamento postale di Mariano Comense – Il Dunque