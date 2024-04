CAP Matera: ecco il codice di avviamento postale di Matera – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Matera, che corrisponde al numero 75100, è un codice numerico essenziale per il corretto invio della corrispondenza nella città situata in Basilicata. Matera è celebre per i suoi antichi Sassi, abitazioni scavate nella roccia, che le hanno valso il riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1993. Queste caratteristiche uniche attirano turisti da tutto il mondo e contribuiscono alla ricchezza storica e culturale della città.

Il CAP di Matera è composto da cinque cifre, di cui la prima identifica la provincia di Matera, le tre centrali individuano il comune di Matera e l’ultima varia a seconda della zona specifica della città. Questo codice numerico è fondamentale per evitare errori di smistamento della posta e garantire una consegna rapida ed affidabile. Grazie al CAP, la distribuzione della corrispondenza è organizzata in modo efficiente, contribuendo a tempi di consegna ottimali e riducendo possibili disguidi.

Il CAP di Matera, 75100, è ampiamente conosciuto dagli abitanti della città e dagli operatori postali, ma può essere utile anche per chi deve inviare corrispondenza per la prima volta a Matera. Conoscere il codice di avviamento postale corretto è fondamentale per evitare ritardi nella consegna della posta e garantire che il destinatario riceva tempestivamente la propria corrispondenza.

Per trovare il CAP di Matera è possibile consultare il sito ufficiale delle Poste Italiane o servirsi di servizi online dedicati. In alternativa, è possibile richiedere informazioni agli uffici postali o alle agenzie di spedizione presenti sul territorio. È importante inserire il CAP di Matera in modo corretto sulla busta o sul pacco da spedire, evidenziando chiaramente il codice numerico per una consegna senza intoppi.

Matera continua a suscitare fascino e interesse grazie alla sua storia millenaria e all’architettura unica dei Sassi. Il CAP di Matera, 75100, rappresenta un legame essenziale tra la città e il resto del paese, assicurando una gestione efficiente della corrispondenza e delle spedizioni. Questo codice di avviamento postale è diventato nel tempo un simbolo di identità per Matera, che si distingue per la sua bellezza e autenticità.

In conclusione, il CAP di Matera è fondamentale per chiunque desideri inviare corrispondenza alla città dei Sassi, garantendo una consegna precisa e efficiente della posta. Conoscere il codice di avviamento postale corretto è cruciale per evitare errori di spedizione e assicurare che la corrispondenza raggiunga il destinatario nel minor tempo possibile. Matera è una città sorprendente e affascinante, e il suo CAP, 75100, è solo uno degli elementi che la rendono unica e preziosa.

