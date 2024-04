CAP Nola: ecco il codice di avviamento postale di Nola – Il Dunque

Il CAP di Nola è un codice di avviamento postale composto da cinque cifre che identifica in modo univoco il territorio della città situata nella provincia di Napoli, nella regione Campania. Questo codice è fondamentale per facilitare la consegna della corrispondenza e dei pacchi da parte dei corrieri, garantendo un servizio rapido ed efficiente. Nola, con i suoi circa 35.000 abitanti, è una città ricca di storia e tradizioni, nota per le sue attività commerciali e industriali. Grazie alla sua posizione strategica, Nola funge da importante nodo di comunicazioni e trasporti, collegando la città alle principali località della regione.

Il CAP di Nola, che è 80035, permette di individuare in modo preciso il territorio della città e di semplificare il processo di smistamento della corrispondenza. Le prime tre cifre, 800, identificano la provincia di Napoli, mentre le ultime due cifre, 35, identificano il comune di Nola. È fondamentale indicare correttamente il CAP insieme all’indirizzo completo del destinatario quando si invia una lettera o un pacco a Nola, al fine di evitare possibili errori nella consegna.

Oltre alla sua funzione nella consegna della corrispondenza, il CAP di Nola è utilizzato anche per l’identificazione geografica del territorio in vari contesti, come la compilazione di moduli e documenti ufficiali. Grazie a questo codice, è possibile garantire una corretta comunicazione tra mittente e destinatario e facilitare le attività commerciali e l’e-commerce, semplificando la gestione delle spedizioni e delle consegne.

Nola vanta una ricca storia e numerose attrazioni turistiche, tra cui il Duomo di San Felice, il Museo Archeologico e il Teatro Romano. La città è particolarmente famosa per la sua tradizione religiosa legata alla festa di San Paolino, che si tiene ogni anno il 16 giugno e coinvolge migliaia di persone provenienti da tutto il mondo. Durante la festa, vengono organizzate processioni, concerti e spettacoli pirotecnici per celebrare il santo patrono della città, creando un’atmosfera di devozione e gioia tra la comunità locale.

In conclusione, il CAP di Nola svolge un ruolo fondamentale nella facilitazione della consegna della corrispondenza e nella corretta identificazione geografica del territorio della città. Grazie a questo codice, Nola è facilmente raggiungibile e ben collegata alle principali città della regione, favorendo la comunicazione e lo scambio di corrispondenza tra i suoi abitanti e il resto del mondo. La città, con la sua vivace comunità religiosa e le sue numerose attrazioni storiche, rappresenta un luogo di grande interesse da visitare e scoprire.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Nola: ecco il codice di avviamento postale di Nola – Il Dunque