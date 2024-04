CAP Pompei: ecco il codice di avviamento postale di Pompei – Il Dunque

Pompei, città romana sepolta dall’eruzione del Vesuvio, è uno dei siti archeologici più visitati al mondo. Ogni anno milioni di turisti si recano a Pompei per ammirare le sue antiche rovine e immergersi nella storia dell’antica Roma. Oltre alla sua importanza storica e culturale, Pompei è una città moderna con una propria organizzazione amministrativa. In questo articolo ci focalizzeremo sul CAP Pompei, il codice di avviamento postale che identifica univocamente la città nella rete postale italiana.

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico utilizzato dalle poste italiane per facilitare la corretta consegna della corrispondenza. Ogni città, comune e frazione in Italia ha il proprio CAP, composto da cinque cifre. Il CAP di Pompei, 80045, identifica in modo univoco la città e facilita la classificazione e la consegna della posta destinata a questo luogo.

Il CAP Pompei non solo identifica la città, ma può essere suddiviso ulteriormente in sotto-codici che individuano specifiche aree geografiche all’interno del comune. Questa suddivisione permette alle poste italiane di consegnare la corrispondenza in modo rapido ed efficiente, assicurando che ogni lettera o pacco giunga a destinazione nel minor tempo possibile. Il CAP ha anche un’importanza simbolica per i residenti di Pompei, rappresentando un elemento identitario per la comunità locale.

Per trovare il CAP di Pompei o di qualsiasi altra località italiana, è possibile consultare l’ufficio postale locale o il sito web delle poste italiane, dove è disponibile un elenco completo dei CAP di tutte le località del paese. In alternativa, esistono servizi online che consentono di individuare il CAP di una determinata località inserendo il nome della città o del comune di interesse. È importante includere nel proprio indirizzo postale il nome del destinatario, il nome della via e il numero civico insieme al CAP per garantire una corretta consegna della corrispondenza.

In conclusione, il CAP Pompei è essenziale per l’organizzazione delle poste italiane e per la corretta consegna della posta nella città. Questo codice numerico univoco facilita la suddivisione delle zone all’interno del comune e rappresenta un simbolo identitario per la comunità locale. Grazie al CAP, la corrispondenza destinata a Pompei può essere consegnata in modo efficiente, garantendo che ogni lettera o pacco arrivi a destinazione nel minor tempo possibile.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Pompei: ecco il codice di avviamento postale di Pompei – Il Dunque